Wo vorher einmal Autos parkten, sitzen jetzt Menschen gesellig beieinander und genießen ihr Abendessen: Dieses Bild bietet sich in der Karlsruher Innenstadt in immer mehr Straßen. Viele Gastronomen haben angesichts der Corona-Auflagen bereits zusätzliche Außenbereiche vor ihren Restaurants, Bars und Cafés in Betrieb genommen – denn draußen darf momentan ohne Test oder Impfnachweis gespeist und getrunken werden.

Und nicht wenige haben dafür zu Hammer und Säge gegriffen und mit hohem Material- und Krafteinsatz komplett neue Terrassen auf die Parkbuchten vor ihren Türen gezimmert. Dabei ist gar nicht klar, wie lange diese nur temporär genehmigten Gastronomieflächen betrieben werden dürfen.

Einer, der sich Sorgen um die Zukunft seines Außenbereichs macht, ist Lukas Möller. Der Chef von DeliBurgers in der Akademiestraße war unter den ersten Gastronomen, die schon im Spätsommer 2020 neue Terrassen in Betrieb genommen haben. Vorausgegangen ist laut Möller eine längere Abstimmung mit den Behörden, weil zunächst nicht klar war, ob Anwohnerparkplätze für die Gastronomie umgenutzt werden dürfen.