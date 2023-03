Karlsruhe sagt Ja zu weiterem verkaufsoffenen Sonntag im Sommer

Karlsruhe bekommt in diesem Jahr einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag. Darauf hat sich der Gemeinderat am Dienstag mit knapper Mehrheit geeinigt. Öffnen sollen an dem Termin weder Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt noch im Zentrum von Durlach.

Vielmehr geht es um den Bereich beim Messplatz. Dort findet vom 2. bis 12. Juni die Frühjahrsmess’ statt. Und am ersten Sonntag, also am 4. Juni, soll dann der benachbarte Handel öffnen dürfen.

Am Sonntag verkaufen dürfen damit unter anderem Ikea und das gegenüberliegende Möbelhaus XXXLutz, das Durlach Center, das Bauhaus sowie Geschäfte im Bereich der Gerwig- und Käppelestraße. Sie konnten sich aufgrund ihrer Lage bisher nicht an entsprechenden Aktionen in der Durlacher oder Karlsruher Innenstadt beteiligen.

Die Geschäftsleute begrüßten im Vorfeld der Abstimmung den Vorstoß ebenso wie die Schausteller. Man erhoffe sich eine zusätzliche Belebung, hatte das Marktamt wissen lassen.

Karlsruhe setzt auf die Mess´

Am Ende fiel der Beschluss im Rat aber nur mit 23 zu 21 Stimmen. Einige Stadträte verwiesen auf religiöse Bedenken. Andere zweifelten an, dass der verkaufsoffene Sonntag tatsächlich zulässig ist. Solche Aktionen sind in Baden-Württemberg stets auf bestimmte Bezirke begrenzt und mit Märkten oder Festen verknüpft.

Die Vorgabe lautet: Ein Event muss so eine Strahlkraft haben, dass er unabhängig von der Ladenöffnung viele Besucher locken würde. Diskutiert wurde von den Kommunalpolitikern unter anderem, ob die räumliche Distanz zwischen den Geschäften und der Mess´ zu groß ist. Baden-Baden sagte im vergangenen Jahr einen für November geplanten verkaufsoffenen Sonntag ab. Hintergrund waren Zweifel an der ausreichenden Strahlkraft einer parallel geplanten Kunstaktion.

Die Öffnung der Geschäfte im Umfeld des Messplatzes im Juni ist von der Karlsruher Verwaltung als Testlauf konzipiert. Ob sie in den nächsten Jahren wiederholt wird, muss noch entschieden werden. In der Karlsruher Innenstadt steht der nächste verkaufsoffene Sonntag am 23. April an. Dann wird parallel das Fest der Sinne gefeiert. Auch die Oldtimershow Tribut an Carl Benz findet am selben Tag am Schloss statt.