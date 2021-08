Was haben die Schlosslichtspiele, Windkraft-Anlagen und E-Autos gemeinsam? Sie alle können durch Wetterdaten optimiert werden. Und in Karlsruhe kann jeder mitmachen.

Kalt, trübe und regnerisch: Für Karlsruher, die in den nächsten Tagen die Schlosslichtspiele besuchen wollen, sind die Wetteraussichten nicht sonderlich verlockend. Für die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) und viele weitere Partner des Wissenschaftsprojekts FAIR bieten sie allerdings momentan ein spannendes Anschauungsobjekt.

Der Name FAIR steht für „Flexible und Anforderungsgerechte Bereitstellung von Klima- und Wetterdaten“. Das Projekt, das vom Bundesministerium für digitale Infrastruktur gefördert wird, dient der Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung von Wetterdaten. Die gibt es in Deutschland zwar bereits reichlich, etwa vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Ihre Auswertung und Nutzung sind aber bisweilen mühselig.

FAIR will das ändern. In der Windpark-Branche profitiert etwa die Baywa von umfangreichen Informationen zu Windgeschwindigkeiten. Und die KME will FAIR nutzen, um ihre Großveranstaltungen wie Schlosslichtspiele, Eiszeit oder „Fest“ sicherer zu machen.