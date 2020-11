Mit einigen Tagen Fernunterricht vor den Weihnachtsferien können Kontakte an weiterführenden Schulen reduziert werden. Diesen Vorschlag äußern Karlsruher Schulleiter. Die Teilung von Klassen sehen sie dagegen kritisch.

Corona in Schulen

Für eine fünfte Klasse am Max-Planck-Gymnasium stand am Dienstagnachmittag eine Unterrichtsstunde der besonderen Art auf dem Programm. Sämtliche Schüler dieser Klasse nahmen von zuhause aus an einem Probelauf für eine virtuelle Schulstunde über das Konferenzsystem „Microsoft Teams“ teil.

Hören und gehört werden war das primäre Unterrichtsziel und bereits nach wenigen Minuten war der Test für Schüler und Lehrer beendet. „Die älteren Jahrgänge haben mit dem Fernunterricht seit dem Frühjahr bereits Erfahrung. Nun können auch die fünften Klassen im Bedarfsfall problemlos umstellen“, begründet Schulleiter Uwe Müller diese Maßnahme.