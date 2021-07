Karlsruhe singt wieder: Der gemeinsame Ton macht die Musik

Corona traf die Freunde des Gesangs hart: Singen war plötzlich „böse“. Nun dürfen auch Chöre wieder proben. Wir haben mal hineingelauscht in die Seelenwelt der Sängerinnen und Sänger.

Nicht nur in Chören

„Musik beflügelt Herz & Seele!“ – so hat die Sängerin und Gesangslehrerin Kim Gadewoltz den Text zu ihrer Person auf der Seite der Musikschule Glasstetter überschrieben. Während Corona beflügelte Musik aber vor allem Debatten über Ausbreitung von Aerosolen. Speziell der Chorgesang stand mit Beginn der Pandemie unter Generalverdacht. Entsprechend lang war, mit kurzer Unterbrechung im vorigen Sommer, die verordnete Pause für die Sängerinnen und Sänger.

Jetzt darf auch Karlsruhe wieder singen – mit Abstand, viel Luft und im Unterricht am besten mit undurchsichtigen Trennwänden. Noch kehren nicht alle zurück in die Proberäume – und vor allem im Kinder- und Jugendbereich ist die große Frage, wie viele überhaupt zurückkommen. Viele versuchten, so gut es geht, online zu üben. Für viele andere aber war das keine Alternative: Geht es doch um das Zusammenkommen – der Menschen wie der Stimmen.

Wir haben uns umgehört in Vereinen, Chören und Musikschulen – bei den Menschen also, deren Hobby über Nacht ein „böses“ wurde und die doch nur eines teilen: die Freude am Singen.