Fans der Leichtathletik schauen am Freitag nach Karlsruhe: Am 29. Januar findet hier das Indoor Meeting statt. Es ist der Auftakt der World Athletics Indoor Tour. Aus Sicht von Cheforganisator Martin Wacker ist es zudem ein Mutmacher – „wir kriegen das hin, auch in diesen Zeiten“.

Die in die Europahalle zurückgekehrte Veranstaltung soll noch etwas sein, der Startschuss für das Karlsruher Sportjahr nämlich. Zahlreiche Bewegungsangebote sind bis in den Herbst hinein geplant. Der bereits bekannte Frühsport am Schloss soll beispielsweise ergänzt werden durch auf mehrere Plätze verteilte Aktionen am Abend, erläutert Sportbürgermeister Martin Lenz.

Dem Sportdezernenten schweben darüber hinaus Läufe durch die City vor, die für alle offen sind und bei denen unterschiedliche Netzwerke greifen: Sportvereine stellen den Übungsleiter, geduscht wird in umliegenden Fitnessstudios, danach kann, wer mag, in den Biergarten oder zur After-Work-Party gehen – sofern all dies die Landesverordnung zulässt.

Ich hoffe doch sehr, dass wir das Sonnenbad am 15. Februar öffnen dürfen. Martin Lenz, Karlsruher Sportbürgermeister

Lenz, der auch Präsident des Badischen Sportbundes (BSB) ist, drängt darauf, dass beim Sport bald wieder mehr möglich ist. „Ich hoffe doch sehr, dass wir das Sonnenbad am 15. Februar öffnen dürfen. Wir haben Hygienekonzepte und Erfahrungen aus dem Training des Bundes- und des Landeskaders.“ Auf diese Abläufe der Profis griff man schon mit Erfolg im Sommer 2020 zurück, als Karlsruhe als erste Stadt im Land die Bäder wieder für alle öffnete.

Dennoch ist die Planung für das Karlsruher Sportjahr 2021 mit Fragezeichen versehen. „Die für Januar und Februar geplanten Familiensonntage wurden abgesagt“, berichtet Silke Hinken vom Sportamt. Die nächsten Termine stehen für März an.

An mehreren über das Jahr verteilten Sonntagen sollen sich dann Vereine für Familien öffnen. „Es werden Parcours aufgebaut, die zum Bewegen und Ausprobieren einladen“, erläutert Hinken. Für Jugendliche sind Spiele in der Bolzplatz- und Streetball-Liga geplant.

Stadt will mit Sportjahr Signal senden

Hinken ist sicher: Sport ist nicht nur sozial, integrativ und gesund. „Bewegung ist Lebensfreude.“ Und genau die sei nun wichtig. „Mit dem Sportjahr 2021 möchten wir ein deutliches Signal senden: Die Vereine bieten für alle Altersgruppen und für alle Lebenslagen ein interessantes, vielfältiges und passendes Sport- und Bewegungsangebot an.

Und nie waren die Vereine für das gemeinsame und gesellschaftliche Miteinander wichtiger als heute“, sagt der Vorsitzende des Sportkreises, Andreas Ramin. BSB-Geschäftsführer Michael Titze betont mit Blick auf die aktuelle Situation: „Der organisierte Sport ist ganz sicher Teil der Lösung, nicht des Problems.“

So setzt Karlsruhe gerade jetzt auf ein Sportjahr, das aber keine Eintagsfliege sein soll: „Es ist nicht unser Stil, eine Leuchtrakete zu zünden und uns dann zehn Jahre dafür zu feiern. Natürlich muss das Programm in den nächsten Jahren weitergehen“, sagt Lenz.

Mitmach-Angebote sollen fester Bestandteil werden

Wacker will als Chef der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) Sport als feste Säule bei der Bespielung der City etablieren. Die Stadt sei Bühne, Begegnungsfläche. Er kann sich in den kommenden Jahren Beach-Volleyball wie 2007 oder Futsal auf dem Marktplatz vorstellen. In diesem Jahr soll bei der Pyramide Spitzensport aus der Nähe erlebbar sein. Nachdem beim Indoor Meeting kein Publikum in die Halle kann, folgt ein zweiter Event am letzten Samstag im August oder am ersten Samstag im September.

Hochsprung-Event auf dem Marktplatz im Sommer

Dann heißt es „Karlsruhe fliegt“: Auf dem Marktplatz treten Top-Athleten beim Weit- und Hochsprung an. „Solche Springer-Events, wie wir sie bereits aus anderen Städten kennen, sind aufgrund ihrer Nähe zu den Athleten immer etwas ganz Besonderes. Dafür ist der neu gestaltete Marktplatz als Freiluft-Veranstaltungsfläche bestens geeignet“, urteilt Alain Blondel, der Sportdirektor beim Indoor Meeting ist.

Auf den Plätzen drumherum sollen Vereine an dem Tag dann Sport anbieten und für sich werben. Wer mag, kann das Sportabzeichen ablegen. „Wir wollen Vereinen eine Bühne geben. Für sie war und ist die Corona-Zeit nicht leicht“, sagt Lenz. Es gelte, das Ehrenamt zu unterstützen und den Menschen in der Stadt Bewegungsangebote zu machen.