Auf Staus müssen sich die Menschen am Wochenende in und rund um Karlsruhe einstellen – während in Sachen Blindgänger von einer kurzfristigen Evakuierung bis hin zur kompletten Entwarnung alles möglich ist. Erst in der Nacht zum Samstag klären Experten, ob beim Schwarzwaldkreuz eine Fliegerbombe liegt.

Die BNN informieren in einem Liveticker auf bnn.de über das Geschehen. Möglich ist, dass auch der Hauptbahnhof und der Fernbusbahnhof geräumt werden müssen. Gegen 7 Uhr am Samstag könnte der Apparat anlaufen.

Am Freitagmittag rollen Autos und Laster über die viel befahrene Südtangente. Bis zu 100.000 Fahrzeuge sind pro Tag auf der Strecke unterwegs. Doch dieses Wochenende ist der Abschnitt zwischen den Ausfahrten Oststadt und Bulach gesperrt – und zwar unabhängig vom Ausgang der Suche nach einer Bombe. Sicherheitstests im gerade sanierten Edeltrudtunnel machen den Schritt nötig.

Südtangente bis Montagfrüh gesperrt

„Es steht unter anderem ein Brandversuch an“, erläutert Martin Kissel als Leiter des Karlsruher Tiefbauamts. Diese Arbeiten wären nicht in einer Nachtaktion möglich gewesen. Doch die Beeinträchtigungen für die Bürger sollten so gering wie möglich ausfallen. Am Freitagabend ist deshalb erst nach dem Feierabendverkehr um 20 Uhr Schluss, der Abschnitt geht zu. Am Montag, 3. Juli, um 5 Uhr wird die Strecke wieder freigegeben. „Der Zeitplan ist durchgetaktet, wir werden nicht früher fertig“, ist Kissel sicher.

Den möglichen Liegeplatz der Bombe markiert am Freitagmittag ein pinkfarbener Stab im freigelegten Erdreich. „Es besteht keine Gefahr für die Autofahrer“, betont Kissel. Immerhin würde die Bombe – so es sie gibt – schon seit Jahrzehnten in etwa 3,5 Metern Tiefe unter der Straße liegen. Erst die Auswertung neuer Luftbilder brachte vor rund zwei Jahren den Verdacht auf. „Dem müssen wir nachgehen“, sagt Kissel. Das Zeitfenster sei aber flexibel gewesen. Nun geschehe es zeitgleich mit den Tests im Tunnel.

Warnung per Lautsprecher

Trotz aller Fragezeichen laufen seit Tagen intensive Vorbereitungen für den Fall, dass sich der Blindgängerverdacht bestätigt. Rund 200 Helfer stehen für den möglichen Großeinsatz bereit. Im Vorfeld wurden etwa 650 Anwohner in Weiherfeld-Dammerstock informiert, dass sie eventuell schon am frühen Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Mit Lautsprecherdurchsagen wird das bei Bedarf in den betroffenen Straßenzügen dann bekanntgegeben.

Pro Pfund rechnet man mit einem Meter. Maximilian Lipp

Ordnungsamtschef

Der Radius der Evakuierung hinge dabei von der Größe der Bombe ab. „Pro Pfund rechnet man mit einem Meter“, erläutert Ordnungsamtschef Maximilian Lipp. Und meist habe man es mit 500-Pfund-Bomben zu tun. Ist das am Schwarzwaldkreuz so, wäre von der Evakuierung der Hauptbahnhof betroffen. Reisende müssen sich in diesem Fall am Samstag ab 8 Uhr auf Zugausfälle oder Verspätungen einstellen. Zwischen 11 und 13 Uhr wäre dann die Entschärfung geplant. Es gilt: Der Hauptbahnhof wird nur geräumt, wenn es eine Bombe gibt und der Evakuierungsradius entsprechend groß ausfällt. Informationen dazu gibt es kurzfristig.

Fernbusbahnhof und Tramverkehr

Bei einem Radius von 300 Metern wäre noch der Fernbusbahnhof betroffen. Dort könnten dann keine Busse fahren, Reisende nicht an der Haltestelle warten. Auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben für den Fall einer Evakuierung Vorkehrungen getroffen: Die Linien S1/S11 würden nach der Evakuierungsphase zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Ettlingen Stadt unterbrochen.

Für die Fahrgäste wird ein Busnotverkehr mit einem 20-Minuten-Takt in diesem Abschnitt eingerichtet, teilt die Pressestelle mit. Dieser bediene alle Haltestellen entlang der Strecke.

Während der möglichen Blindgänger-Entschärfung wird der Bahnverkehr auf den Linien S7 und S8 zwischen Durmersheim und der Karlsruher Tullastraße eingestellt. Für die Fahrgäste wird in diesem Abschnitt ebenfalls ein Busnotverkehr mit einem 20-Minuten-Takt eingerichtet. Zwei Fahrten je Stunde werden ab Ettlingen über Forchheim von und nach Durmersheim verlängert.

Der Bahnverkehr auf den Linien S31/S32 würde zwischen Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe Hauptbahnhof bereits während der Evakuierungsphase unterbrochen, da der Karlsruher Hauptbahnhof nicht mehr angefahren werden kann. Die Bahnen der Linien S31/S32 fahren dann nur bis Karlsruhe-Durlach und von dort zurück in Richtung Bruchsal.

Fahrgäste, die von Bruchsal nach Karlsruhe unterwegs sind, können ab Karlsruhe-Durlach auf Tram- und Stadtbahnen der VBK und AVG umsteigen, die über die Durlacher Allee in Richtung Stadtzentrum fahren. Falls sich der Blindgänger-Verdacht nicht bestätigt oder sobald die Fliegerbombe entschärft ist, wird durch die Einsatzkräfte Entwarnung gegeben. Anschließend kann der reguläre Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden.

Bahnhofsvorplatz nicht betroffen

Der Hauptbahnhofsvorplatz ist von einer potenziellen Evakuierung nicht betroffen. Deshalb verkehren die VBK-Buslinien 44, 50, 51, 55 und 62 sowie der Messe-Express (zum Tiny-House-Festival) nach ihrem regulären Fahrplan. Auch bei den VBK-Tramlinien 2 und 3 sowie den Stadtbahnlinien S4 und S52 kommt es zu keinen Einschränkungen. Die Linie S4 kann im Falle einer Evakuierung auch den Albtalbahnhof weiter anfahren

Außergewöhnliche Belastung für das Straßennetz

Die Lage am Wochenende ist für das Karlsruher Straßennetz und das vor einer Woche eingerichtete Verkehrsleitsystem eine Nagelprobe. Die Südtangente ist eine bedeutende Querverbindung zwischen Baden-Württemberg und der Südpfalz. Neben dem Pendlerverkehr nimmt die Straße gerade am Wochenende Ausflugs- und Tourismusverkehr auf.

Entsprechend beginnen die ab Freitag um 20 Uhr gültigen Umleitungen schon auf der A5 und auf der A8. Autofahrer aus Richtung Norden, die auf die Südtangente auffahren wollen, werden bereits an der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach auf die Bundesstraße 10 gelotst. Über den Ostring und die Ludwig-Erhard-Allee geht es dann auf der Kriegsstraße Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Reinhold-Frank-Straße führt die Umleitung über die Brauerstraße zum Bulacher Kreuz und von dort wieder auf die Südtangente in Richtung Westen.

Von Süden kommend werden die Autofahrer schon an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd umgeleitet – von dort geht es weiter über die L605 in Richtung Norden. Autofahrer, die die Abfahrten an den Anschlussstellen Karlsruhe-Durlach oder Karlsruhe-Süd verpasst haben, können die weiträumige Umleitung über die B3 zwischen Durlach und Ettlingen nehmen.

Laut Tiefbauamt lässt sich an der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Mitte keine Abfahrt in Richtung Rheinhafen benutzen. Diese sind gesperrt. Lediglich die Abfahrt in Richtung Osten, also nach Durlach und in die Bergdörfer, ist möglich.

Fliegerbomben sind keine Seltenheit in Karlsruhe

An jener Stelle befürchten die Behörden Schwierigkeiten für den Verkehr, wie Jürgen Lohmeyer vom Tiefbauamt erläutert: „Es besteht die Möglichkeit, dass Autofahrer an der Abfahrt auf die B3 am Umspannwerk versuchen, in die Gegenrichtung nach Westen zu wenden. Das geht natürlich auch nicht. Sie würden dann über die Abfahrt 1 Richtung Oststadt geleitet werden.“

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe von Karlsruher Gleisanlagen ist keine Seltenheit. Im vergangenen halben Jahr alleine sind zwei Sprengwaffen bei Bauarbeiten gefunden worden – alle in der Nähe der Gleisanlagen, die im Krieg ein Ziel für alliierte Bomber waren.