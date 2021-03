Chips an Restmüll- und Altpapiertonnen in Karlsruhe erfassen jede Leerung. Nun werden auch Biotonnen damit ausgestattet. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um die Mülltrennung zu kontrollieren. Die FDP wettert gegen das Projekt.

Mitarbeiter des Amtes für Abfallwirtschaft (AfA) werfen in den nächsten Monaten einen prüfenden Blick in die Karlsruher Mülltonnen. Ist der Abfall schlecht getrennt, bringen sie ein Hinweisschild an.

Das Projekt hat im Februar begonnen, es ist auf etwa ein Jahr angelegt. Es gehe nicht um eine dauerhafte Überwachung, betonen die Verantwortlichen. Jede Tonne werde nur in einer einzigen Momentaufnahme überprüft.

Trotzdem fordert die FDP-Fraktion im Gemeinderat den umgehenden Stopp des Projekts und eine Debatte darüber im Ausschuss für Umwelt und Technik.