Seit dem 1. Januar gilt in Karlsruhe ein neuer Mietspiegel. Das Papier ist die Grundlage für die Mietpreisbremse, es liefert Zahlen für jede Mietwohnung in der Stadt. Durch die regelmäßig veröffentlichte Auswertung hat die Zahl der Mietstreitigkeiten abgenommen.

In den vergangenen vier Jahren ist die durchschnittliche Nettokaltmiete in Karlsruhe um 14,5 Prozent auf 8,38 Euro pro Quadratmeter gestiegen, das teilte Bürgermeister Albert Käuflein bei der Präsentation des neuen Mietspiegels am Dienstag mit. Das Papier ist die Basis für die Anwendung der Mietpreisbremse.

Sowohl Mieter- als auch Vermietervertreter bescheinigen dem seit 2013 regelmäßig veröffentlichten Mietspiegel eine „befriedende Wirkung“.

Als politisches Steuerungsinstrument dürfe er aber keinesfalls gesehen werden, betonte Käuflein. Die Auswertung sei lediglich ein „objektiver, ungeschönter und wertneutraler Spiegel der Realität“.