Karlsruhe: Straßenbahn streift unbekannte Frau am Durlacher Tor

Eine junge Frau ist am Freitagmorgen in der Karlsruher Innenstadt auf die Gleise gelaufen und wurde von einer Straßenbahn berührt. Sie verließ die Unfallstelle, bevor die Polizei sie befragen konnte.

Eine Straßenbahn hat am Freitagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Durlacher Tor in Karlsruhe eine junge Frau berührt. Wie die Polizei mitteilte, verließ die unbekannte Fußgängerin die Unfallstelle, bevor die Beamten eintrafen.

Die Frau habe gegen 8.25 Uhr die Gleise an der Straßenbahnhaltestelle Durlacher Tor überquert und übersah offenbar eine Straßenbahn, die gerade in die Haltestelle einfuhr. In der Folge wurde die Frau von der Bahn gestreift und kam zu Fall. Ob sich die Frau bei der Berührung verletzte, sei unklar.

Die gesuchte Unbekannte sei circa 18-20 Jahre alt, von schlanker Statur und habe dunkle Haare. Sie trug eine Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der unbekannten Frau und nach möglichen Zeugen.