Karlsruhe: Studentenfeier endet mit körperlicher Auseinandersetzung

Unbekannte Täter haben am Freitagabend nach einer Studentenfeier in Karlsruhe einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt und gewürgt.

Bei einer Studentenfeier am Freitagabend in der Moltkestraße in Karlsruhe gerieten ein 24-Jähriger und seine 21-jährige Freundin gegen 22 Uhr mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. Wie die Polizei mitteilte, zog einer der Unbekannten nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung ein Messer und verletzte den 24-Jährigen an der Hand.

Als das Paar daraufhin vor den Angreifern flüchtete, kam der 24-Jährige auf der Straße zu Fall. Einer der Täter bemerkte den Sturz, ging zu dem am Boden liegenden Mann und würgte ihn. Nachdem weitere Besucher der Feier auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß zwischen den Universitätsgebäuden in der Moltkestraße und Knielinger Allee hindurch in Richtung Schlossgarten.

Der junge Mann und seine Freundin beschreiben beide Täter als circa 185 Zentimeter groß. Einer der Männer trug den Angaben zufolge einen Oberlippenbart. Der andere habe schwarze Haare mit einem „Sidecut“ und sei mit einer bronzefarbenen Jogginghose und schwarzen Bomberjacke bekleidet gewesen.