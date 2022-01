Schockanrufe

Karlsruhe: Trickbetrüger erbeuten 20.000 Euro von 84-Jährigem

Immer wieder haben Trickbetrüger Erfolg, meist bei älteren Menschen. So auch in der Nordweststadt, wo am Donnerstag einem 84-Jährigen Schmuck und Bargeld im Wert von 20.000 Euro entwendet wurde.