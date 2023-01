Karlsruhe: Unbekannte legten Baustellenabsperrung auf Adenauerring

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr, teilt die Polizei mit. Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren das Hindernis auf der Fahrbahn. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Eine solche Fußplatte wird beispielsweise zum Aufstellen von Baustellenzäunen verwendet und wiegt etwa 30 Kilogramm. Die Polizei vermutet, dass die Fußplatte von einer nahe gelegenen Baustelle stammt.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach suchen nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Diese sollen sich unter der Rufnummer 0721-49070 melden.