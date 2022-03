Verkehrsmix in Karlsruhe

Autofahrer haben auf einigen Karlsruher Zufahrtsstraßen „Grüne Welle“

In Karlsruhe werden an den Zufahrtsstraßen immer wieder Autospuren zurückgebaut und dafür Radwege eingerichtet. Der Kfz-Verkehr wird nach Angaben der Verkehrsplaner dadurch aber nicht beeinträchtigt. Außerdem haben Autofahrer an vielen Straßen „Grüne Welle.“