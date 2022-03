Karlsruhe verurteilt russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einstimmig

Der Karlsruher Gemeinderat hat am Dienstag in einer Sondersitzung seine Solidarität mit der Ukraine bekundet. Einstimmig wurde eine entsprechende Resolution verabschiedet.

In der heißt es: „Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe verurteilt auf das Schärfste den vom autokratischen russischen Präsidenten befohlenen Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Mit Fassungslosigkeit und Bestürzung nehmen wir Anteil an dem unermesslichen Leid, das die ukrainische Bevölkerung durch Tod, Flucht und Zerstörung ertragen muss.“

Und weiter: „Der barbarische Überfall auf einen souveränen Staat ist ein inakzeptabler Bruch des Völkerrechts. Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Wohnviertel, Schulen und Krankenhäuser sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese müssen sofort aufhören.“

Dieser von der russischen Regierung begonnene Krieg sei ein Angriff auf die freiheitlich demokratische Werteordnung und die Menschenrechte, ist in der Erklärung zu lesen.

Ukrainische Flagge am Karlsruher Rathaus bleibt gehisst

„Wir anerkennen das uneingeschränkte Recht der Menschen in der Ukraine auf Freiheit und Selbstbestimmung sowie die territoriale Integrität ihres Staates. Daher unterstützen wir alle Anstrengungen und Sanktionen, die zu einer Beendigung der Kriegshandlungen und der Invasion führen können“, so die Stadträte. Als sichtbares Zeichen der Solidarität werde das Karlsruher Rathaus bis auf Weiteres in den ukrainischen Landesfarben angestrahlt und die ukrainische Flagge gehisst bleiben.

Offizielle Gespräche mit der russischen Partnerstadt Krasnodar und Delegationsbesuche auf politischer Ebene werden bis auf Weiteres nicht stattfinden, ist in der Resolution vermerkt. Dort heißt es zudem: „Im Wissen um die Ablehnung der Kriegshandlungen, auch durch viele Menschen in Russland, setzen wir uns für die Stärkung der dortigen Zivilgesellschaft ein, auch, indem die Städtepartnerschaft mit Krasnodar in der aktuellen Situation zumindest auf der Ebene persönlicher Kontakte und zivilgesellschaftlich orientierter Projekte fortgeführt werden kann.“

Gerade jetzt in dieser Krise zeige sich der ungeheure Gewinn an Wissen, Verständnis, persönlichen Einblicken und Kontakten, die sich in 30 Jahren Städtepartnerschaft mit der Stadt Krasnodar und ihren Menschen entwickelt hätten. „Nur die dadurch gewachsenen langjährigen Kontakte und persönlichen Begegnungen sind es derzeit, die noch eine vertrauensvolle zwischenmenschliche Kommunikation aufrecht halten und auf deren Basis dadurch Informationen ausgetauscht und Positionen vermittelt werden können.“

Stadträte besorgt wegen möglicher Stigmatisierung russischer Mitbürger

Für Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) ist die von allen Fraktionen getragene Resolution eine „deutliche, kraftvolle Botschaft aus Karlsruhe“ und ebenso ein Zeichen für Krasnodar. Gleichzeitig zeigten sich Redner mehrerer Fraktionen besorgt, dass in Karlsruhe russischstämmige Menschen stigmatisiert und für den Krieg verantwortlich gemacht werden könnten oder auch schon würden. „Wir wollen keine Spaltung“, so Luczak-Schwarz.

Wir wollen keine Spaltung. Gabriele Luczak-Schwarz, Erste Bürgermeisterin

Anerkennung zollten die Stadträte zudem den vielen hilfsbereiten Karlsruhern, die geflüchtete Ukrainer aufnehmen oder anders unterstützen. Lob gab es zudem für das Sozialdezernat, das die Hilfe koordiniert und selbst viele Weichen stellt.

Sozialbürgermeister Martin Lenz (SPD) sprach von einer „solidarischen Stadt“. Bisher seien die Flüchtlinge überwiegend privat untergebracht. Eine weitere vorübergehende Lösung sei die Anmietung von Hotelzimmern durch die Stadt. „Wir wollen es unbedingt vermeiden, Menschen in Hallen unterzubringen“, so Lenz. Bevor man diesen Schritt gehe, falle der Verwaltung sicher noch die eine oder andere Notlösung ein. Das Rathaus West, das saniert werden soll, stehe beispielsweise aktuell leer. „Da gibt es in den Zimmern auch Waschbecken.“