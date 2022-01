Karlsruhe wächst – und könnte 2035 über 350.000 Einwohner haben

Nach Schätzungen könnte Karlsruhe in gut zehn Jahren 350.000 Einwohner haben. Angefangen hat die Planstadt des Karl Wilhelm von Baden einst ganz klein.

Eingemeindungen, aber auch nationale und internationale Zuwanderungsbewegungen haben die Einwohner-Entwicklung von Karlsruhe schon immer geprägt. Nur wenige tausend Einwohner waren es bald nach der Stadtgründung im 18. Jahrhundert, dank der Industrialisierung waren es 1895 schon 84.000 Personen.

Die „Chronik der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe“ für das Jahr 1902 referiert auf Seite 34 – nach ausführlicher Schilderung von „Schicksalen des Großherzoglichen Hauses“ im fraglichen Jahr – die Einwohnerzahl der Kapitale.

Demzufolge belief sich die Karlsruher Bevölkerung vor 120 Jahren auf 101.188 Köpfe. Während Großherzog Friedrich von Baden die Geschicke des Landes lenkte und der Erste Weltkrieg noch in weiter Ferne war, hatte Karlsruhe also erstmals die Hürde zur Sechsstelligkeit übersprungen. Denn im Jahr zuvor hatte das Statistische Amt der Stadt noch 98.979 in der Stadt lebende Personen erfasst.

Eingemeindungen sind wichtiger Faktor beim Wachstum

Bei der Volkszählung am 1. Dezember 1910 hatte Karlsruhe bereits beachtliche 134.313 Einwohner. Der Zuwachs hatte weniger natürliche als vielmehr politische Gründe.

Denn im Zeitraum zwischen 1907 und 1910 war es zur Eingliederung von Beiertheim, Rintheim, Rüppurr, Grünwinkel und Daxlanden gekommen. 1929 wurde Bulach eingemeindet, 1935 kam Knielingen nach Karlsruhe.

Die Eingemeindung von Durlach, der früheren Residenzstadt der Markgrafschaft Baden-Durlach, erfolgte 1938; im selben Jahr wurde auch Hagsfeld offiziell ein Teil von Karlsruhe. Dadurch kletterte die Einwohnerzahl auf 186.350 Personen.

Zweiter Weltkrieg war eine Zäsur

Für die Einwohnerstatistik, vor allem aber für die Karlsruherinnen und Karlsruher selbst, waren die Kriegsjahre eine gewaltige Zäsur. Es gab zahlreiche Luftangriffe, die schwersten fanden zwischen dem 5. September und dem 4. Dezember 1944 statt.

1.745 Todesopfer und 3.508 Verletzte waren zu beklagen, stadtweit wurden 13.720 Wohnhäuser ganz oder teilweise zerstört. Infolge der Luftangriffe, vor allem aber durch Evakuierung, Flucht und Deportationen verlor Karlsruhe rund 68 Prozent seiner Bevölkerung. Das entspricht in absoluten Zahlen etwa 130.000 Personen.

Die Bevölkerungszahl sank von rund 190.000 im Mai 1939 kurzfristig auf 60.000 zum 30. April 1945. Schon nach kurzer Zeit hatte sich die Statistik allerdings wieder erholt. Ende des Jahres 1945 waren es offiziell wieder mehr als 143.000 Karlsruherinnen und Karlsruher.

Karlsruhe könnte 2035 mehr als 350.000 Einwohner haben

Stramm ging es in den folgenden Jahren und Jahrzehnten bergauf. 1948 stellte die Stadt den Vorkriegsstand wieder ein, 1963 durchbrach Karlsruhe gar die Schallmauer von 250.000 Einwohnern.

Mit den Eingemeindungen in der ersten Hälfte der 1970er Jahre – damals kamen Neureut, Grötzingen und die Bergdörfer hinzu – schnellte die Einwohnerzahl auf rund 280.000. Ihren bisherigen Höchststand erreichte die Einwohnerstatistik Ende 2018: Damals zählte Karlsruhe mehr als 313.000 Köpfe. Ende 2020 waren es knapp 5.000 Einwohner weniger.

Eine 2016 von der Stadt veröffentlichte Bevölkerungsprognose sah in einem „verhaltenen Szenario“ 337.500 Einwohner für das Jahr 2035 vor, in einem „dynamischen Szenario“ waren es mehr als 350.000 Menschen.