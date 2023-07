Die Stadt plant, bei der Hundesteuer ihren Sonderweg fortzusetzen. Kommt es so, wird Karlsruhe landesweit das teuerste Pflaster für Menschen, die einen Hund privat halten.

Karlsruhe will die Hundesteuer anheben

Wie bittet die Stadt ab Januar Karlsruhes private Hundebesitzer zur Kasse? Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag, 18. Juli, ob die Hundesteuer ab kommendem Jahr pro Hund pauschal auf 132 Euro erhöht wird.

Das ist pro Monat ein Euro mehr als bisher: Seit 14 Jahren verlangt Karlsruhe jährlich 120 Euro. Die Stadt will mit der Hundesteuer ihre Kasse aufbessern.

Die Erhöhung soll rund 100.000 Euro mehr Einnahmen pro Jahr bringen, nach ihren Berechnungen kämen dann jährlich 1,2 Millionen Euro zusammen.

Die Hundesteuer wird zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mitverwendet. Ihr steht keine bestimmte Leistung, zum Beispiel das Reinigen der Straßen von Hundekot, gegenüber.

Angestrebter Steuersatz macht Karlsruhe zum teuren Pflaster für Hundebesitzer

Karlsruhe wird mit dem angestrebten Steuersatz für Menschen, die einen Hund halten, das teuerste Pflaster in einem Vergleich mit acht weiteren südwestdeutschen Städten, den die Stadtverwaltung vorlegt.

Halter von zwei und mehr Hunden hingegen kommen künftig im Landesvergleich am besten weg, weil die Stadt auf ihrem Sonderweg bleiben will mit einem Einheitssatz pro Hundenase, egal, wie viele Hunde jemand hält.

Neue Zwingersteuer ist geplant

Zudem will die Stadt eine Zwingersteuer neu einführen. Davon profitieren Hundebesitzer, die mehr als zwei Hunde halten, aber keine gewerbliche Hundezucht betreiben.

Hunde, die zu gewerblicher Hundezucht oder als Hütehunde gehalten werden, fallen nicht unter die Hundesteuerpflicht.

Günstige Bedingungen für Halter von Kampfhunden

Stimmt der Gemeinderat der Vorlage zu, kommen auch Besitzer von Hunden, deren Rasse als überdurchschnittlich angriffslustig gilt, in Karlsruhe weiter günstig weg. Im Entwurf unterscheidet die Stadt weiter nicht nach Hunderassen.

In Kommunen, die sich an der Mustersatzung des Gemeindetages orientieren, ist das anders. Denn die Hundesteuer dient nicht nur als Einnahmequelle, sondern auch dazu, die Zahl privat gehaltener Hunde, insbesondere von Kampfhunden, zu begrenzen.

Im landesweiten Städtevergleich würde Karlsruhe Extrempositionen übernehmen

Mit den geplanten 132 Euro pro Jahr und Hund setzt sich Karlsruhe an die Spitze eines Städtevergleichs, den die Stadtverwaltung vorlegt.

Pforzheim und Offenburg verlangen derzeit 120 Euro, in Baden-Baden und Heilbronn sind es jeweils 110 Euro, in Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Ulm 108 Euro.

Am wenigsten berechnet demzufolge aktuell Freiburg mit 102 Euro pro Jahr für einen Hund. In der nicht für den Gemeinderat aufgelisteten Stadt Gaggenau sind es aktuell 90 Euro.

Mit zwei und mehr Hunden soll Steuer konkurrenzlos niedrig ausfallen

Weniger als in sämtlichen zum Vergleich angeführten Städten zahlen Karlsruher Halter zweier Hunde: jährlich 264 Euro.

Schon in Gaggenau fällt die Summe höher aus: 90 Euro für den ersten Hund und 180 Euro für den zweiten ergeben 270 Euro pro Jahr.

In Freiburg liegt der Betrag für zwei Hunde bei 306 Euro. In Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Ulm addieren sich zu 108 Euro Steuer für den ersten Hund 216 Euro für jeden weiteren, für zwei Hunde sind so 324 Euro fällig.

Am teuersten sind zwei und mehr Hunde in Pforzheim und Offenburg

Noch teurer ist es mit zwei Hunden in Baden-Baden (330 Euro), Heilbronn (350 Euro), Pforzheim und Offenburg (360 Euro).

Sonderweg wird mit geringem Aufwand begründet

Karlsruhe begründet seinen Sonderweg, den Einheitssatz bei der Hundesteuer beizubehalten, damit, dass die Erhebung so den geringstmöglichen Aufwand erfordere.

Bisher wurde nur eine Ausnahme für Geringverdiener gemacht. Sie können in Karlsruhe laut Hundesteuersatzung bisher einen ermäßigten Satz von jährlich 60 Euro zahlen, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellen.

Assistenzhunde werden voraussichtlich steuerfrei

Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats befreit die Stadt zudem Halter von Assistenzhunden ab kommenden Jahr von der Hundesteuer.

Auf welche Einnahmen die Stadt verzichtet, indem sie keine höheren Steuern für den zweiten und weitere Hunde pro Halter berechnet, legt die Stadtverwaltung ebenso wenig vor wie Angaben dazu, wie viele Karlsruher aktuell für einen Hund Steuern zahlen und wie viele für zwei oder mehr Hunde. Zuletzt waren 9.900 Hunde in Karlsruhe angemeldet.