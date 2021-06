Polizei bietet kostenlose Einbruchsberatung an

Frau entdeckt seltsame Zeichen am Briefkasten: Verständigen sich Kriminelle in Karlsruhe mit Gaunerzinken?

Ulrike Weinstein aus Karlsruhe-Stupferich ist fassungslos, als sie drei Kreuze in ihrem Briefkasten entdeckt. In der Gaunersprache bedeutet das: Einbruch lohnt sich. Was Sie machen sollten, wenn solche Zeichen auch bei Ihnen auftauchen.