Karlsruher Abendmarkt: Reggae und Pop treffen auf Kulinarik

Justin Nova schlägt die Gitarrensaiten an, es erklingt „Buffalo Soldier“ von Bob Marley. Der Singer-Songwriter spielt am Mittwoch beim Abendmarkt auf dem Marktplatz ein sogenanntes Wunschkonzert. Während die Marktbeschicker Kunden bedienen, füllen andere fleißig Kärtchen aus, um sich einen Song von Nova auszusuchen. Ganze 200 hat er im Repertoire. Von Johnny Cash über The Police, 10cc, Foo Fighters oder R.E.M.

Justin Nova spielt Depeche Mode oder Rammstein

Das Repertoire des Frontmanns der regionalen Band Curbside Prophets ist gewaltig. „Ich könnte auch 800 Songs auf die Liste setzen, ginge auch“, meint der Musiker lässig. Was am meisten gewünscht wird? „Oft AC/DC oder Metallica. Die Leute denken, das würde ich nicht hinkriegen. Aber geht gut. Ich könnte auch ‚Engel‘ von Rammstein oder ‚Personal Jesus“ von Depeche Mode spielen, kein Problem.“ In der Tat, sobald Stimme und Gitarre erklingen, merkt man, Nova hat es drauf.

Das hat was Mediterranes heute bei der Sonne. Sonja Reich, Marktamt

Das findet auch Sonja Reich vom städtischen Marktamt. „Die Atmosphäre ist super. Viele bleiben stehen. Das hat was Mediterranes heute bei der Sonne. Dazu noch Reggae, das ist wie Urlaub“, meint sie. Derweil verkauft Paulo da Silvia Spezialitäten aus Portugal.

Iberico-Wurst, Vinho Verde aus dem Nordwesten oder seinen Klassiker Pasteis de Nata – Puddingtörtchen mit Blätterteig von der iberischen Halbinsel. „Läuft bestens“, sagt der Portugiese, ehe er wieder Kundschaft bedient.

Derweil schlägt das Herz von Judita Zagorska höher. Sie hat sich den Evergreen „Hotel California“ von den Eagles gewünscht. „Das habe ich früher immer im Radio gehört, bestimmt zehnmal am Tag. Es erinnert mich an meine ersten romantischen Jugendtage“, sagt die gebürtige Polin schmunzelnd. Und schon erklingen die markanten Anfangsakkorde. „Für Judita“ ruft Nova ins Publikum.

Spargel und Erdbeeren sind bei Besuchern gefragt

Paul Kullmann offeriert indessen Spargel und Erdbeeren aus Waghäusel-Wiesental. „Der Spargel kommen gut an, die Erdbeeren fangen jetzt auch an“, sagt der Marktverkäufer im T-Shirt mit Blues-Brothers-Konterfei. Jetzt sucht er aber schnell Ablösung an seinem Stand.

Er hat sich „Here Comes The Sun“ in der Version von Steve Harley & Cockney Rebel gewünscht und will nach vorne. Die Mai-Sonne brennt zum Kult-Hit der 70er und Justin Nova intoniert den feinen Pop-Song gekonnt.

Baustelle am Marktplatz ist ein Störelement

Während Unikate aus Holz, Tiroler Wurstwaren oder fränkische Wurst über den Tresen gehen, offeriert Christoper Wertz von Fächerbräu unter anderem Fest-Bier oder Bio-Orange. Der Bier-Sommelier und Brauerei-Chef ist stolz darauf, das einzige Bio-Vollsortiment in Baden zu haben. Die Musik findet er klasse.

Das Einzige was ihn stört, ist die Baustelle am Marktplatz. Er ist auch noch beim Pyramidenmarkt an selber Stelle immer samstags am Start. Wertz, selbst KSC-Fan, freut sich darüber, dass sein Fächerbräu-Wagen längst zur Anlaufstelle der Fans vor und nach den Heimspielen geworden ist, wenn die Spiele – wie aktuell gegen Hannover 96 – am Samstag stattfinden.