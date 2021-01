Karlsruhe hat auch 2021 viel vor. Es wird mächtig weitergebaut. Dazu gehören einige große Straßenbaustellen. Neben der Modernisierung des Edeltrudtunnels auf der Südtangente rückt der Adenauerring in den Blickpunkt. Warum muss er für die Zukunft der Sportstadt Karlsruhe ertüchtigt werden?

Das neue Stadion steht zur Hälfte. Werden weiter in diesem Bautempo die Betonfertigteile zu Tribünen zusammengesteckt, dann wird Karlsruhes Arena an alter Stelle im Wildpark tatsächlich wie geplant im Sommer 2022 fertig sein. Die Autofahrer auf dem Adenauerring sehen schon längst die Rückseiten zweier neuer Tribünen.

Bislang können sie recht unbehelligt von der Bautätigkeit im Stadion, wo gerade Baggerzangen die alte Haupttribüne weg knabbern, auf dem Halbring um die City durch den Hardtwald rollen. Doch das wird 2021 anders.

Das neue Stadion benötigt auch eine neue Anbindung an seinen Adressengeber. Der Adenauerring wird also auf seinem kompletten Stadionabschnitt umgebaut und seine Fahrbahn erneuert. Folglich kommen Behinderungen auf die Autofahrer und Radler zu. Im Sommer geht es damit richtig los, und so wird es dann bis Jahresende bleiben, ist aus sicherer Quelle zu erfahren.