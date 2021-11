Ärger um die Corona-Impfungen

Karlsruher Ärztin schreibt Brief an Gesundheitsminister Spahn: „Hier herrscht schieres Entsetzen“

Die Impfärztin Angelika Göser aus Karlsruhe hat einen Brief an Jens Spahn geschrieben und die Begrenzungen bei Biontech-Bestellmengen scharf kritisiert. Sie wirft dem Bundesgesundheitsminister vor, in der Pandemie das Vertrauen der Menschen aufs Spiel zu setzen.