Karlsruher Astrophysiker gibt Tipps für die große Sternschnuppen-Schau

Am Wochenende wartet ein kleines Spektakel am Himmel. Die Sternschnuppenschauer der Perseiden ziehen über das Firmament, und mit ein bisschen Wetterglück lässt sich das Schauspiel über unseren Köpfen beobachten.

Im Gespräch erläutert Thomas Reddmann, Astrophysiker und Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe, wo und wie man den Sternenstaub am besten erspähen kann.

Die Zeit, in der sich die Erde durch den Staubschleier des Kometen Swift-Tuttle bewegt, währt länger als das Wochenende.

Also, selbst wenn es zur Zeit des Sternschnuppenmaximums bewölkt sein sollte, kann man auch in den Nächten zuvor oder danach die kleinen Leuchterscheinungen sehen.

Die Perseiden sind eigentlich der Staubschleier des Kometen Swift-Tuttle, der von der Schwerkraft unseres Sonnensystems eingefangen worden ist. Einmal in 133 Jahren umkreist er die Sonne und die Planeten – schon vor 2.000 Jahren war der Komet bekannt. Sobald er sich der Sonne nähert, verliert er durch die Wärme unseres Zentralgestirns ein wenig seiner Masse, die als Staub durch das All schwebt. Jedes Jahr um den 12. und 13. August durchquert die Erde diesen Staubschweif. Die einen bis zehn Millimeter großen Teilchen treffen mit etwa 90.000 Kilometern pro Stunde auf die Erdatmosphäre, wo sie verglühen. Perseiden heißen sie, weil sie aus Richtung des Sternbilds Perseus kommen.

Reddmann

Das Maximum wird am Sonntagfrüh, zwischen 3 und 4 Uhr, erwartet. Aber schon in den Tagen davor und danach wird man Sternschnuppen beobachten können. Dunkelheit im Umfeld und ein freies Sichtfeld braucht es schon. Eine nahe Siedlung mit Lichtern verringert die Beobachtungsmöglichkeiten. Am besten ist es, man fährt raus in den Schwarzwald auf eine Anhöhe. Am schönsten ist die Beobachtung auf einer Liege zusammen mit Freunden, so dass jeder einen anderen Teil des Himmels abdeckt. Und man sollte nicht vergessen, sich warm anzuziehen. Es wird auch im Sommer nachts recht kühl. Das Wetter muss natürlich auch mitspielen.