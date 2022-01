Karlsruherin ist bei Vox-Back-Challenge „Aller erste Sahne“ erfolgreich

Die Karlsruherin Dimitra Löffel teilt sich bei der Back-Challenge „Aller erste Sahne“ mit einer anderen Kandidatin den Sieg. „Ich hätte nach der Woche nicht damit gerechnet, dass ich gewinne, so wie die Woche verlaufen ist“, so Löffel.

Sie und die anderen Teilnehmer hatten im Laufe der Woche die Punkte nicht erfahren, somit war das Ergebnis für alle eine Überraschung. Die Wickeltorte hat ihr Glück gebracht.

Die Juroren hatten die Backwerke sowohl nach Optik als auch Geschmack bewertet. „Die zwei Stunden, die wir zum Backen Zeit hatten, war ich wie in einem Tunnel“, blickt die Kandidatin zurück. Für sie sei vor allem wichtig gewesen, dass alle Kandidaten Spaß hatten und sich auch gegenseitig halfen. Sie wohnten im gleichen Hotel und gingen auch abends gemeinsam aus.

Gewinn wird für Backbuch genutzt

Was macht sie mit dem Gewinn? Die 1.250 Euro fließen nun in ihr Backbuch, an dem sie gerade arbeitet. Und im Februar steht schon der nächste Dreh für eine weitere Kochsendung an. Ihr Mann und zwei ihrer Töchter unterstützen sie dabei.

„Ich bin da in einem Verteiler und schaue, was passt“, sagt die 54-Jährige. Auch „The Taste“ reize sie, aber dafür seien die Termine dieses Jahr ungünstig. Aber vielleicht ist sie 2023 dort dabei.