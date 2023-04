Karlsruher beweisen Zivilcourage – nun wurden sie dafür geehrt

Auszeichnungen: Ralf Hagdorn wurde für sein mutiges Einschreiten für einen Polizisten in Not am 5. August 2021 geehrte; Uta Beatrix Münchgesang wurde für die Versorgung eines Verletzten nach einer Messerstecherei geehrt; Elke und Gerhard Baum wurden für ihr geschicktes Taktieren am 14. Januar 2022 anlässlich eines Enkeltrickanrufs geehrt; Stefan Leibold wurde für die hartnäckige Verfolgung eines Diebes am 8. Oktober 2021 geehrt; Marvin Haag, der im Januar 2022 als 15-Jähriger einen flüchtenden Dieb mit seinem E-Roller blockierte, wurde geehrt; Robert Dorsch und Jasmin Otteney-Dorsch wurden für ihr Einschreiten am 2. März 2021 geehrt, als ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung überfallen wurde; Florian Schad, der einen Handtaschendieb mit dem Auto verfolgte und durch seine Zeugenschaft zur Verhaftung des Täters beitrug, wurde geehrt; Jan Schulze, der am 30. November 2019 einen Diebstahl beim Amt für Abfallwirtschaft beobachtete und die Polizei alarmierte, wurde geehrt; Christina Böhnke, die am 20. Februar 2021 durch den verzweifelten Ruf „Bitte Aufhören“ eine Schlägerei in der Karlstraße unterbrach und Schlimmeres verhinderte, wurde geehrt; Stefan Bertsch, der am 1. Mai 2022 durch trickreiches Verhalten den Raubzug von sogenannten falschen Polizisten in seiner Familie vereitelte, wurde geehrt.