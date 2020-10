Karlsruher Bibliotheken sind wegen Corona auf das Kerngeschäft geschrumpft

Die Corona-Krise hat das Leihgeschäft der Karlsruher Bibliotheken kaum beeinflusst. Im Digitalen ist die Nachfrage sogar stark gestiegen. Für die Rolle als sozialer Ort der Begegnung, des Lernens und Verweilens sieht es allerdings ganz anders aus. Und der nächste Lockdown spukt schon in den Köpfen mancher Besucher herum.

Eigentlich will Frauke am Samstagmittag in der Badischen Landesbibliothek vor allem ihren Benutzerausweis verlängern. Ganz ohne Bücherwunsch kommt sie aber nicht. „Zu viel und nie genug“ möchte Frauke ausleihen – das Werk Mary Trumps über ihren Onkel, den US-Präsidenten Donald Trump.

Andere suchen am Tag der Bibliotheken in der wenige Schritte entfernten Stadtbibliothek zur selben Zeit nach Kochbüchern, CDs oder Romanen. Das Leihgeschäft hat in vielen Bibliotheken nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr fast wieder sein normales Level erreicht. Die zweite wichtige Funktion als Ort des Lernens, Stöberns und der Begegnung ist aber weiter sehr eingeschränkt.