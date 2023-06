Karlsruher Biologe beteiligt sich an internationaler Studie zur Pflanzenheilkunde

„Noch vor 40 Jahren dachte man bei Heilpflanzen an die alte Kräuterfrau im Allgäu.“ Botaniker Rainer Bussmann will das ändern.

Altes Wissen geht nicht verloren, manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Jedenfalls ist das die Erfahrung von Rainer Bussmann, Botaniker am Naturkundemuseum Karlsruhe: „Noch vor 40 Jahren dachte man bei Heilpflanzen an die alte Kräuterfrau im Allgäu.“

Inzwischen gerät diese Art von Medizin wieder mehr in den Fokus vieler Menschen. Covid hat das Interesse noch gesteigert: „Viele Menschen suchten nach Alternativen zur wissenschaftlichen Medizin.“

Allerdings wüssten viele nicht, dass es einen großen Unterschied machen kann, welchen Teil einer Pflanze man benutzt, wie der Boden beschaffen ist, wo sie aufwächst, ihre Nährstoffe aufnimmt und ihre Inhaltsstoffe entwickelt. Oder auch zu welcher Jahreszeit man Blätter, Blüten, Früchte, Beeren oder Wurzeln sammelt.

Und auch verschieden warme oder kalte Standorte können andere Wirkstoffe hervorrufen. „In der indigenen Medizin weiß man das sehr genau. Und auch, dass man sie mit anderen Pflanzen oder Pflanzenextrakten mischt, um entweder die Nebenwirkungen abzuschwächen oder die Heilwirkungen zu steigern“, so Botaniker Bussmann.

400.000 Nachweisdaten werden gesammelt

Um diese Zusammenhänge genauer zu erforschen, haben Bussmann und Kollegen von zehn chinesischen Universitäten eine sehr breit angelegte Studie durchgeführt, die jetzt im Fachjournal „Biological Conservation“ veröffentlicht wurde.

Bei drei ethnischen Minderheiten im Südwesten der Volksrepublik, bei den Miao, Zhuang und Dai, wurden 400.000 digitale Nachweisdaten von fast 1.900 Pflanzenarten ausgewertet. Auch mit der Hilfe von eigens ausgebildeten Helfern dieser Minderheiten selbst: „Die haben sich stark engagiert, sodass sehr viele Daten gemeldet wurden“, erläutert Bussmann.

20 Prozent der Heilpflanzgebiete sind ungeschützt

Ein weiteres Ziel der Studie war herauszufinden, wie eine weitere nachhaltige Nutzung solcher Medizinalpflanzen gewährleistet werden kann. Einige wachsen in Naturschutzgebieten, lokalen oder nationalen. Es hat sich aber gezeigt, dass fast 20 Prozent der Heilpflanzengebiete völlig ungeschützt sind. Und außerdem sind die Gebiete unterschiedlich geschützt, es gibt wie in jedem Naturpark Kernzonen und Pufferzonen, in denen eine jeweils andere Nutzung zugelassen wird.

Was früher in wärmeren Zonen vorkam, ist jetzt auch in den früher kühleren Bergen zu finden. Rainer Bussmann, Botaniker

Nach der Veröffentlichung der Studie wird man jetzt überlegen müssen, ob diese Schutzgebiete ausgeweitet werden müssen oder können. Oder ob sie sich verlagert haben: Denn mit dem Klimawandel haben sich auch die Klimazonen verschoben: „Pflanzen wandern“, sagt Bussmann. „Was früher in wärmeren Zonen vorkam, ist jetzt auch in den früher kühleren Bergen zu finden.“ Auch hier helfen die erhobenen Daten im Vergleich mit früheren, eine Lösung für die indigene und auch traditionelle chinesische Medizin zu finden.

Wichtig kann die Studie auch für Baden-Württemberg sein, denn auch hier finden sich veränderte Bedingungen und Heilpflanzen wie die Arnika sehr viel seltener als früher. Und auch hier besteht das Problem, ob man zusätzliche Naturschutzgebiete und Biosphärenreservate schaffen müsste.