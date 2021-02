Ohne Masken und wenig Abstand

Karlsruher Bürgermeister beurteilt die Einhaltung der Corona-Regeln trotz Verstößen auf Bolzplatz als gut

Nach dem Polizeieinsatz vom Sonntag auf dem Bolzplatz in der Karlsruher Südstadt mussten die Beamten am Dienstag erneut dorthin ausrücken. Wieder hatten Menschen keine Masken an und hielten zu wenig Sicherheitsabstand.