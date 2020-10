Karlsruher Café Brenner schließt seine Pforten

Das Café Brenner Ecke Karl- und Mathystraße in der Südweststadt wird am 31. Dezember 2020 seine Pforten schließen. Den Grund dafür erläutert Konditormeister Michael Brenner: „Laden und Café sind in die Jahre gekommen. Renovierung und Umbau wären notwendig.“

Darin und in den damit verbundenen hohen Investitionen sieht Brenner jedoch keinen Sinn, weil sich sein Sohn Philipp nach seiner Konditoren-Lehre für ein Studium im Fach Lebensmitteltechnologie und gegen eine Nachfolge im Café entschieden hat.

Aber kann man vielleicht auch künftig dort Kaffee trinken und Torten essen?