Karlsruher CDU setzt bei der Kommunalwahl auf Detlef Hofmann

Detlef Hofmann, Goldmedaillengewinner im Viererkajak bei den Olympischen Spielen 1996, führt die Karlsruher Christdemokraten in den Wahlkampf der Kommunalwahlen im Juni. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Karlsruher Gemeinderat wurde von rund 150 stimmberechtigten Parteimitgliedern am Samstag in der Badnerlandhalle in Neureut mit 91,2 Prozent (Ergebnisse gerundet) auf Platz eins der Liste gewählt.

Kreisvorsitzende Katrin Schütz, ehemalige Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin, wurde mit 80,1 Prozent Platz zwei zugeteilt. Tobias Bunk (84,6 Prozent), Bettina Meier-Augenstein (87,6), Dirk Müller (82,6), Rahsan Dogan (90,4), Tilman Pfannkuch (84,6) und Hannah Uhlenbruck (74,8) belegten die folgenden Plätze.

Die Wahlen wurden recht zügig abgewickelt. Die Bewerberin auf Rang 18 (Ulrike Dörflinger) sollte auf Wunsch der Versammlung Inka Sarnow von Rang 12 verdrängen. Sie unterlag in der Abstimmung.

Wir werden am 9. Juni zweistellig. Thorsten Ehlgötz

ausscheidendes CDU-Gemeinderatsmitglied

Eingangs hob die Kreisvorsitzende hervor, dass „in unserem Land Radikalismus nichts verloren hat, weder von rechts noch von links“. Die CDU wolle den Menschen zuhören und ihre Interessen vertreten. Ausscheidende Ratsmitglieder wurden für ihr Engagement gelobt, wie Thorsten Ehlgötz, der 25 Jahre Stadtrat war. „Wir werden am 9. Juni zweistellig“, rief er in den Saal.

Einige Stadträte scheiden aus

Ebenfalls ausscheiden werden Karin Wiedemann und Karsten Lamprecht. Er will noch für den Ortschaftsrat Neureut kandidieren. Sein Ratsmandat gebe er auf, weil er sich auf Handwerkspolitik konzentriere und die Nachfolge von Handwerkskammer-Präsident Joachim Wohlfeil anstrebe.

Eine Minute hatten die Bewerber, um sich vorzustellen. Hofmann rief die Partei zur Geschlossenheit auf. Er freue sich, dass die Vorschlagsliste drei junge Bewerber unter 30 Jahren auf den Plätzen eins bis zehn aufweise. Das berufliche Spektrum der Bewerberinnen und Bewerber sei sehr breit. Der Anteil der Frauen auf der Liste sei deutlich gestiegen.

CDU will „grün-rote-OB-Mehrheit“ brechen

Zudem seien für die Listenplätze ab Nummer zwölf Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen, die noch nicht im Gemeinderat waren. Darunter sind zahlreiche junge CDU- und Junge-Union-Mitglieder. Bei den Vorstellungen wurde wiederholt darauf verwiesen, dass die CDU die „grün-rote-OB-Mehrheit“ brechen wolle.

Die Wahlen wurden unter der Versammlungsleitung des Pforzheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Gunther Krichbaum abgewickelt, der darauf hinwies, dass die Wähler die Liste „gehörig durchwirbeln“ könnten.

Am Nachmittag, während die letzten Abstimmungen ausgezählt wurden, stieß der CDU-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Manuel Hagel, zur Versammlung. Er gab eine grundsätzliche Standortbestimmung ab. Die beste Wirtschaftspolitik setze auf Innovation, und das sei auch die beste Umweltpolitik. Kritik an „ideologisch verblendeter Ampelpolitik“ sei legitim. Ihre schlechte Politik treibe die Popularität der Bundesregierung immer mehr in Negativrekorde, so Hagel.