Karlsruher Donald-Duck-Ausstellung hat neuen Schatz bekommen

Ausstellung in Karlsruhe

Klatsch, klatsch, klatsch: Wenn Fans von Entenhausen begeistert sind, müssen sie ihre Hände nicht bewegen. Im Stil der Comics sprechen sie Applaus. Und zur Halbzeit der Schau „Karlshausen-Entenruhe“ kann Sammler Martin Wacker nicht nur „klatsch“, sondern auch „staun“ sagen: Etwa 4.000 Besucher haben die Ausstellung im Regierungspräsidium am Rondellplatz schon gesehen. „Ich bin überglücklich“, sagt Wacker.

Rund 3.000 Donald-Figuren hat er in 30 Jahren zusammengetragen. Etwa 2.000 davon sind jetzt am Rondellplatz zu sehen. Und dort ist die Sammlung gerade erst wieder gewachsen.

„Eine Besucherin aus Landau schenkte mir eine etwa 40 Jahre alte Wärmflasche in Donald-Form, die sie bisher zu Hause wie einen Schatz gehütet hatte“, erzählt Wacker, den die Karlsruher nicht nur als Donald-Fan, sondern unter anderem auch als KSC-Stadionsprecher sowie Cheforganisation von „Das Fest“ und den Schlosslichtspielen kennen.

Wärmflaschen-Donald hat jetzt seinen Platz in der Ausstellung

Der Wärmflaschen-Donald hat nun einen Platz in einer der Schauvitrinen eingenommen. Ob Christbaumkugel, Plüschtier, Zahnbürste oder Milchkännchen: Wer durch die Ausstellung bummelt, entdeckt Langschnabel in allen Formen, Gestalten, Größen.

An den Wänden gibt es große Donald-Zeichnungen aus der Feder von Ulrich Schröder zu bestaunen – der an diesem Samstag nach Karlsruhe kommt. In einem Workshop können alle ab acht Jahren lernen, Donald und seine Freunde zu zeichnen.

Schröder arbeitete unter anderem als Artdirector für Disney und gibt im Anschluss an den Kurs eine Signierstunde. Bei einem weiteren Workshop am Samstag, 14. Mai, können alle ab sieben Jahren aus einem normalen Stuhl ein Donald-Kunst-Objekt machen. Die Kurse sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Schau „Karlshausen-Entenruhe“ im Regierungspräsidium am Rondellplatz ist bis einschließlich 15. Mai montags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.