Karlsruher Dreck-weg-Wochen starten bei der Kita Mikado in der Oststadt

Lukas, Olivia, Kevin, Elise und die anderen großen Kinder der Kindertagesstätte Mikado der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Oststadt durften die 16. Karlsruher Dreck-weg-Wochen offiziell eröffnen.

Zusammen mit ihren Erzieherinnen und Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) machten sie sich auf den Weg zur Jakob-Malsch-Anlage, um dort Müll aufzusammeln.

Ausgestattet mit Bollerwagen, Warnwesten, Handschuhen, Greifzangen und den orangefarbenen „Drecksäcken“ zogen sie motiviert los und fanden schon auf dem Weg zur Grünanlage jede Menge Müll, der natürlich sofort in den Säcken verschwand.

2019 halfen über 13.600 Freiwillige in Karlsruhe mit

„Jedes Jahr engagieren sich tausende von Helferinnen und Helfern und sorgen dafür, dass die Stadt sauberer wird“, freut sich Lisbach und berichtet, dass 2019 über 13.600 Freiwillige bei den Dreck-weg-Wochen mitmachten.

Ein Jahr später mussten sie coronabedingt abgesagt werden, im vergangenen Jahr gab es immerhin eine abgespeckte Version im Herbst, an der sich aber auch fast 5.600 Menschen beteiligten. „Für dieses Jahr haben wir bereits über 6.800 Anmeldungen“, sagt die Bürgermeisterin.

Wir freuen uns immer, wenn Kitas und Schulen mitmachen, da es wichtig ist, vor allem die Jüngsten für das Thema zu sensibilisieren. Bettina Lisbach, Bürgermeisterin

Mit dabei sind Kindergärten, Schulen, Vereine, Betriebe, soziale und kirchliche Einrichtungen, Ortsverwaltungen, aber auch Einzelpersonen. Unterstützt werden die Teilnehmer durch das Amt für Abfallwirtschaft (AfA).

Corona habe die Wegwerfmentalität befördert

„Wir freuen uns immer, wenn Kitas und Schulen mitmachen, da es wichtig ist, vor allem die Jüngsten für das Thema zu sensibilisieren“, meint Lisbach und fügt hinzu, dass Corona die Wegwerfmentalität befördert habe.

Als Beispiele nennt sie das Essen to go oder die Masken, die oftmals achtlos weggeworfen werden. Sie ist davon überzeugt, dass die Gruppen, die bei den Dreck-weg-Wochen unterwegs sind, wahrgenommen werden und so mit gutem Beispiel vorangehen.

Wer außerhalb des Aktionszeitraums ein bestimmtes Gebiet sauber halten möchte, kann sich als Sauberkeitspate beim AfA melden. „Aktuell gibt es 358 Patenschaften“, so Lisbach.

„Uns ist das Thema Nachhaltigkeit schon immer wichtig gewesen“, versichert Kita-Leiterin Kerstin Saatzer. „Wir sammeln daher schon seit Jahren immer wieder Müll, denn auch die Kleinen können viel bewegen.“