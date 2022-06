Energiepreise verstärken Problem

Karlsruher E-Auto-Fahrer fordern dringend mehr Ladesäulen im öffentlichen Raum

In den nächsten acht Jahren soll sich die Zahl der E-Autos in Karlsruhe auf 77.000 Stück stramm nach oben entwickeln. Die Frage ist: Wo sollen all diese Stromer aufgeladen werden?