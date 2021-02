Viele Karlsruher Eisdielen haben am Wochenende die Saison gestartet. Corona zum Trotz haben die Eismacher der Eisdiele Cassata in der Oststadt ein „Anti-Virus-Eis“ entwickelt. Wonach schmeckt es?

Zum orangenen Fruchteis gibt es eine kleine, grüne Plastikspritze obendrauf. Gefüllt ist sie mit einem Ingwer-Orangensaft-Shot. „Anti-Virus-Eis“ heißt die neu kreierte Sorte des Cafés Eis-Cassata in der Oststadt. Das Café ist am Freitag, 19. Februar, in die Eissaison gestartet.

Wir wollten mit einem Gag passend zur aktuellen Situation starten. Pino Cimino, Café Eis-Cassata

„Es war ein Traumstart“, berichtet Pino Cimino. Lange Schlangen mit gut gelaunten Kunden haben sich am Wochenende vor der Eisdiele gebildet. „Wir wollten mit einem Gag passend zur aktuellen Situation starten“, erzählt Cimino.