Digitaltechnik oder Mechanik?

Karlsruher Fachleute: Die Smartwatch kann es gegen Uhrmacherkunst nicht aufnehmen

Läuft die mit dem Internet verbundene Smartwatch der traditionellen mechanischen Nobeluhr den Rang ab? Bei den Konzessionären und auf den Online-Marktplätzen will man von einem Rückgang des Interesses an Rolex & Co. nichts wissen.