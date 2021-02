Die Karlsruher Fastnacht musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie fast komplett ausfallen. Ein bisschen etwas ausgedacht haben sich die Narren aber doch.

Am Fastnachts-Dienstag ziehen die Karlsruher Narren normalerweise durch die Innenstadt. In Corona-Zeiten hilft man sich mit virtuellen Büttenreden durch die Zeit.

Bereits den obligatorischen Rathaussturm am 11.11. musste der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) um Präsisdent Michael Maier (Mitte) absagen. Die obligatorische Schlüsselrückgabe an Oberbürgermeister Frank Mentrup soll am Fastnachts-Dienstag um 16.11 Uhr jedoch unter den aktuellen Corona-Bestimmungen stattfinden.

Als weiteres Highlight dieser speziellen Fastnacht veröffentlichten die Karlsruher Narren ein Musikvideo nach einem Lied von Oliver Mager mit dem Titel „Fassenacht in Meenz“.

Der Text dieses bekannten Lieds wurde auf Karlsruhe umgeschrieben und zeigt Mitglieder des FKF, die durch die Karlsruher Straßen ziehen.