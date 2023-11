Karlsruher FDP geht mit prominenten Namen in die Kommunalwahl

Zwei alten Hasen treten bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr für die FDP an. Jetzt ist klar, wer für die Partei ins Rennen geht.

Bei der Kommunalwahl 2024 steht für die Karlsruher FDP ein Umbruch an. Mit dem Fraktionsvorsitzenden Tom Høyem und Stadtrat Karl-Heinz Jooß treten am 9. Juni zwei der vier aktuellen Gemeinderatsmitglieder der Liberalen nicht mehr an.

Bei der Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung der Kandidatenliste ehrte der Kreisvorsitzende Hendrik von Ryk Stadtrat Høyem für sein langjähriges Engagement. Høyem sitzt seit 2004 im Gemeinderat, Jooß bereits seit 1999. Der Bäckermeister nahm am Samstagabend nicht an der Versammlung in der Neureuter Badnerlandhalle teil.

Karlsruher FDP setzt auf van Ryk

Den Kreischef Hendrik van Ryk haben die Mitglieder bei der Wahl als Spitzenkandidaten nominiert. Er hatte mit Marc Aurel Schelly einen Gegenkandidaten, der es allerdings nur auf acht Stimmen brachte. Für van Ryk stimmten 45 der rund 60 anwesenden wahlberechtigten Karlsruher FDP-Mitglieder. Schelly kandidierte dann später auf einem Listenplatz weiter hinten.

Der zweite Name, der auf der FDP-Liste stehen wird, ist der der Bundesanwältin Annette Böringer, die bereits in der laufenden Periode Mitglied der FDP-Fraktion ist. Auf dem Listenplatz drei folgt mit Thomas H. Hock der vierte derzeitige FDP-Stadtrat.

Weitere Kampfabstimmungen

Bei der Kür der ersten zehn Plätze auf der FDP-Liste gab es zwei weitere Kampfkandidaturen, die jeweils die Wolfartsweierer Ortschaftsrätin Lara Riggio verlor. Der Kreisvorstand der FDP hatte sie auf Platz fünf vorgeschlagen. Sie bekam dafür aber nur 28 Stimmen und wurde mit 30 Stimmen knapp vom Kandidaten Norman Gaebel geschlagen.

Riggio kandidierte dann auf Platz sechs gegen den Vorstandsvorschlag Marcenka Schäfer. Die aus Kroatien stammende Neureuter Friseurmeisterin erhielt 38 Stimmen, Riggio nur noch 19.

Theater- und Fernsehmann Bernd Gnann tritt an

Platz vier nimmt der Durlacher Ortschaftsrat Stefan Noé ein, auf Rang sieben kandidiert Patrick Mahlke, der maßgeblich die Wahlkampfstrategie seiner Partei im kommenden Jahr ausgearbeitet hat. Der Bezirksvorsitzende Nordbaden der Jungen Liberalen, Nikolai Ditzenbach, steht auf Rang acht.

Für Ehrenplatz 48 der Liste hatte sich der ehemalige FDP-Landesvorsitzende Jürgen Morlok zur Verfügung gestellt. Sein aktueller Nachfolger ist der Bundestagsabgeordnete und Verkehrsstaatssekretär, Michael Theurer. Er lobte das Engagement und machte sich für die Einhaltung der Schuldenbremse im Bundeshaushalt stark.

Nach den ersten Einzelwahlen wechselte die FDP zur Wahl auf längeren Abschnitten. Norman Gaebel stand auf der ersten dieser Listen. Seine Position nahm dann Riggio ein.

Auch Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe im Rennen

Der erste Name dieser Zehnerliste war Albert Augustin. Der Direktor der Städtischen Augenklinik ist einer der Prominenten, die sich auf die Kandidatenliste der FDP setzen ließen. Zuvor hatte die Versammlung den Theater- und Fernsehmann Bernd Gnann auf Platz neun und den Präsidenten der Handwerkskammer Karlsruhe, Joachim Wohlfeil, auf Platz zehn gewählt.