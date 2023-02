Karlsruher Feuerwehr rettet zwei Monteure aus Gondel am 21. Stock

Einsatz in großer Höhe: Die Karlsruher Feuerwehr hat zwei Monteure aus einer Gondel am 21. Stock des Hochhauses der Deutschen Rentenversicherung gerettet.

Höhenretter haben in Karlsruhe zwei Männer aus einer Fassadengondel am 21. Stock des Hochhauses der Deutschen Rentenversicherung gerettet. Das teilte die Branddirektion der Stadt am Samstag mit.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts war die Gondel gegen 10.11 Uhr bei Arbeiten stecken geblieben. Die beiden Monteure, die darin waren, konnten sich nicht selbstständig retten.

+13 +11

Die Höhenretter der Feuerwehr Karlsruhe sicherten die Personen einzeln mit Seilen und retteten sie auf das Dach des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach offiziellen Angaben um 11.10 Uhr beendet. Acht Angehörige der Berufsfeuerwehr waren vor Ort.

Deutsche Rentenversicherung ist das höchste Gebäude in Karlsruhe

Das Hochhaus der Deutschen Rentenversicherung ist 80,5 Meter hoch und das höchste Bürogebäude in Karlsruhe.

Die Höhenretter der Stadt hatten erst in der vergangenen Woche auf Achterbahnen im Europa-Park für den Ernstfall trainiert.