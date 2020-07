Karlsruher Gemeinderat billigt Kompromiss um zweite Rheinbrücke

Kritik an grundsätzlicher Planung hält an

Die Debatte um die Rheinbrücke zeigt ein weiteres Mal, wie gespalten das Stadtparlament in der Frage ist. Als Zustimmung zum Brückenbau wollte längst nicht jeder sein Ja zum Vergleich verstanden wissen.

Weg vor Gericht hat sich nicht nur für Gegner gelohnt

„Man kann durch eine Klage eben keine verfehlte Verkehrspolitik geraderücken”, sagte der Grünen-Stadtrat Johannes Honné. Der Gang vor der Gericht habe sich dennoch gelohnt, da das Ergebnis „eine ganze Menge Positives” enthalte.

Nicht nur Gegner der Brücke hätten sich im Gemeinderat für den Klageweg entschieden, erinnerte sich SPD-Frontmann Parsa Marvi. „Im Kern ging es schließlich um die zeitgleiche Anbindung an die B36. Ohne die hätte ein Verkehrsinfarkt gedroht.” Zustimmung erntete er von der FDP, die sich auch für den Gang vor den Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen hatte. „Den Vorschlag des Regierungspräsidiums für eine Brücke ohne zeitgleichen Anschluss an die B36 konnten wir auf keinen Fall akzeptieren”, so Stadtrat Thomas Hock.

Ganz anders interpretierte hingegen die CDU-Fraktion das Vergleichsergebnis. Der Fraktionsvorsitzende Tilman Pfannkuch bezeichnete die Klage als „Kardinalfehler”, der viel Zeit und Geld gekostet habe. Das nun vorliegende Ergebnis sei sicher auch auf dem Verhandlungsweg zu erzielen gewesen, dem sei die „Uneinsichtigkeit der Stadt” im Weg gestanden.

Gegen den Vergleich stimmte unter anderem die Linke-Fraktion. „Der Vergleich ist nur ein verschönertes Gesicht eines ganz großen Übels, nämlich der zweiten Rheinbrücke”, sagte der Fraktionsvorsitzende Lukas Bimmerle. Einer Mobilitätswende schade der Bau nur, da er zu mehr Autos führe.

Mit 40 Ja- und acht Nein-Stimmen kam der Vergleich dennoch klar durch den Gemeinderat. Beendet sind die Diskussionen um das Projekt damit längst noch nicht, das machte auch Oberbürgermeister Frank Mentrup klar. „Ich würde mich über eine Querspange zur B36 in möglichst kleinem Format freuen”, sagte er. „Beim Bund sieht man das ganz anders.”

Rheinbrücke kann nächste Hürde am 31. Juli nehmen

Kurz vor der Gemeinderatssitzung hatte sich bereits der Bürgerverein Nordstadt zum Vergleich geäußert. Dieser bezeichnete das Papier ob einer drohenden Niederlage der Stadt vor Gericht als „bestmögliches Ergebnis”, fordert zugleich aber eine Verkehrsanalyse für den Karlsruher Nordwesten und Ideen, wie sich der zusätzliche Verkehr aus den betroffenen Stadtteilen heraushalten lasse. „Wir befürchten sonst ein ,zweites’ Hagsfeld”, sagt der Bürgervereins-Vorsitzende Marcus Dischinger.

Die Stadt und der Naturschutzbund BUND hatten versucht, den bestehenden Planfeststellungsbeschluss für eine zweite Rheinbrücke vor dem Verwaltungsgerichtshof aufheben zu lassen.

Ende Juni einigten sich das Land und die beiden Kläger nach zwei Tagen mündlicher Verhandlung überraschend auf den Vergleich. Zuvor hatten die Richter zu verstehen gegeben, dass die Erfolgsaussichten für die Klage eher gering sind. Widerruft auch der BUND seine Zustimmung zum Vergleich nicht bis zum 31. Juli, hat das Projekt eine wichtige Hürde genommen.

Eckpunkte des Vergleichs sind - neben dem gleichzeitigen Anschluss an die B36 - die Integration eines Geh- und Radwegs auf der Brücke sowie dessen Anschluss an das bestehende Radwegenetz auf beiden Seiten, eine Machbarkeitsstudie zur Verbesserung des ÖPNV sowie verschiedene Naturschutzmaßnahmen.