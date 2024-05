Karlsruher Gemeinderat stimmt für den Beitritt zur Region der Lebensretter

Alle Fraktionen im Stadtparlament können sich einem Antrag anschließen. Die Verwaltung mahnt: Das Personal werde an anderer Stelle fehlen.

Die Stadt Karlsruhe wird der „Region der Lebensretter“ beitreten. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag – Stadträtinnen und Stadträte votierten geschlossen für den Antrag der FDP-Fraktion. Diskutiert wurden die Kosten, die die Stadtverwaltung für den Anschluss an das aus Freiburg stammende System veranschlagte.

Nun wird die Stadt auch das Gespräch mit dem Landkreis suchen. Denn die Lebensretter-App wird im gesamten Bereich der Leitstelle Karlsruhe zum Einsatz kommen, also auch dem Landkreis.

Ein Herz-Notfall in Karlsruhe alle zwei Tage

„Sieben Minuten braucht es im Median, bis ein Rettungswagen bei einem Patienten im Stadtgebiet ankommt“, erklärte Thomas Hock, Fraktionsvizechef der Liberalen. 150-mal im Jahr müssten Rettungskräfte pro Jahr ausrücken, sagt Hock.

Hingegen sei die Zahl jener, die ausgebildet in Erstversorgung von Patienten wären, in der Stadt hoch, und damit potenziell auch die Menschen, die sich als Retter in der App anmelden könnten. „Mit der Einführung retten wir definitiv Menschenleben“.

Zögerlich reagierte die Grünen-Fraktion auf den Antrag. Die Fraktion hatte schon mehrmals auf die Einführung der App gedrängt, zum ersten Mal bereits im März 2019. Die Kosten für die Ausstattung der Ersthelfer – laut Stadtverwaltung würden bei 400 Registrierten im ersten Jahr etwa 18.000 Euro anfallen – hielt die Fraktion zunächst von der Zustimmung ab.

Mit dem Zurückstellen der Abstimmung über die Ausrüstung konnten auch die Grünen vom Antrag überzeugt werden. Nun soll also die Technik für einmalig 60.000 Euro in der Leitstelle installiert werden. Die Folgekosten würden bei 28.000 Euro im Jahr liegen, so die Stadtverwaltung.

Wenn wir diese Aufgabe draufsatteln, werden die Mittel woanders fehlen. Bettina Lisbach

Brandschutz-Dezernentin (Grüne)

Dazu komme, so Brandschutz-Dezernentin Bettina Lisbach (Grüne), noch eine Personalstelle, um Qualifizierung und Koordination sicherzustellen. Sie mahnte: „Wenn wir diese Aufgabe draufsatteln, werden die Mittel woanders fehlen.“

Schon während der Vorberatungen im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen hatte Florian Geldner, Leiter der Branddirektion, auf die Ressourcenknappheit in der Leitstelle hingewiesen. Eine zusätzliche Aufgabe müsse mit neuen Mitteln abgesichert werden: „Das System ist ausgereizt.“