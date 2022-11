Karlsruher Gewerbemieten im Spiegel: IHK stehlt Zahlen vor

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat für Karlsruhe und weitere Städte im Bezirk der Kammer einen neuen Mietspiegel für das Gewerbe veröffentlicht. Neben der badischen Residenz werden Mietpreise aus Bruchsal, Bretten, Ettlingen, Rastatt, Gaggenau, Gernsbach, Baden-Baden und Bühl aufgeführt.

Die 44 Seiten umfassende Erhebung wurde am Dienstag auf der Infoveranstaltung „Perspektiven für innerstädtische Gewerbeeinheiten“ vorgestellt. Es ist die erste IHK-Publikation der Mietpreise seit 2013.

In Karlsruhe erreichen demnach Flächen von 60 bis zu 100 Quadratmeter für den Einzelhandel Preise von bis zu 95 Euro auf dem Quadratmeter in den A-Lagen, wie beispielsweise das Ettlinger Tor Center.

In Waldstadt sind Büroflächen am günstigsten

Am anderen Ende des Spektrums liegen die sogenannten C-Lagen – beispielsweise das westliche und östliche Ende der Kaiserstraße. Die Mietpreise dort beginnen für Verkaufsflächen zwischen 60 und 100 Quadratmetern bei 15 Euro pro Quadratmeter.

Büroflächen werden in der Stadt in der Innenstadt-West und -Ost für maximal 17 Euro pro Quadratmeter verlangt. Am geringsten ist der Preis für die Büroflächen in der Waldstadt. Er liegt dort bei 6,50 Euro pro Quadratmeter. Der Mittelwert für den Quadratmeter liegt laut Mietspiegel bei 11,50 Euro.

Die Mietpreise für Lager- und Hallenflächen werden kompakt nach Städten zusammengefasst. In Karlsruhe liegen die Mieten für Lagerflächen bis 1.000 Quadratmeter bei mindestens drei Euro und höchstens acht Euro je Quadratmeter. Als Grundlage für den Mietspiegel wurde Daten des IIB Instituts in Schwetzingen verwendet.