Handel kämpft um sein Geschäft

Karlsruher Händler liefern im Lockdown per Radkurier

Die meisten Läden sind wegen des Lockdowns in der eigentlich heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts zwangsweise zu. Viele Händler sind aber weiter für ihre Kunden da. In Karlsruhe setzt man unter anderem auf einen kostenlosen Lieferservice per Radkurier.