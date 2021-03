Im Dauerlockdown droht der Handel in die Knie zu gehen. Nun setzen Unternehmer klare Zeichen. Und sie erklären, warum sie nichts halten von der in Baden-Württemberg jetzt diskutierten Option des „Click-and-Meet“.

Vor dem Corona-Gipfel an diesem Mittwoch leuchten auch in Karlsruhe Geschäfte bei Einbruch der Dunkelheit rot. Die Botschaft dieser bundesweiten Aktion ist klar: Wenn das Land im Dauerlockdown bleibt, blutet der Handel aus.

„Viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Anne Klausmann, die das Einkaufscenter Ettlinger Tor leitet. Existenzen, Arbeitsplätze seien in Gefahr. So schnell wie möglich müssen die Geschäfte öffnen, so Klausmann.