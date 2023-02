Karlsruher Hausbewohner ertappen Einbrecher auf frischer Tat

Ein 42-Jähriger ist am Montagabend in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe eingebrochen. Die Bewohner bemerkten den Dieb und die Polizei nahm ihn später fest.

Ein 42-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 23.30 Uhr in den Keller eines Einfamilienhauses in der Zähringerstraße in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erwischten die Hausbewohner den Eindringling und er ergriff die Flucht.

In den Kellerräumen des Hauses angekommen, stahl der 42-Jährige zwei Fahrräder und einen Ventilator. Er stellte seine Beute zum Abtransport auf dem Bürgersteig ab. Nachdem die Bewohner den Täter entdeckten, flüchtete er ohne das bereitgestellte Diebesgut.

Eine Polizeistreife fahndete mit Erfolg nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn schließlich in der Karlsruher Innenstadt vorläufig fest. Am Tatort hinterließ der Mann durch sein gewaltsames Eindringen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Am Dienstag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen Meldeauflagen außer Vollzug.