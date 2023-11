Niemand bezweifelt, dass Karlsruhe so bald wie möglich klimaneutral werden muss. Doch das kostet. Jetzt bremsen fehlende Finanzen das Nachhaltigkeitsthema aus.

Da mochten sich die Mitglieder der Linkspartei noch so sehr mühen und die Notwendigkeit von mehr Klimaschutz betonen – am Ende folgte der Karlsruher Gemeinderat doch der umstrittenen Einsicht, dass auch beim sonst so hoch gehandelten Zukunfts- und Nachhaltigkeitsthema gespart werden muss.

Das städtische Klimaschutzkonzept wird also absehbar Federn lassen. „Wenn wir so weitermachen, haben wir einen Riesenverzug beim Klimaschutz“, kommentierte Stadtrat Lukas Arslan von der Linken.

Die Stadträte Mathilde Göttel und Lukas Arslan von der Linksfraktion sowie Lüppo Cramer, Max Braun und Michael Haug von der Fraktion KAL/Die Partei pochten auf eine Rücknahme der vorgesehenen Kürzungen beim Klimaschutz. Die mit 37 Stimmen weit überwiegende Mehrheit im Ratssaal fügte sich unterdessen den von der Stadtverwaltung geltend gemachten Sparpflichten – letztlich auf Kosten des Klimaschutzes. In den Sitzungspausen war das ein Gesprächsthema im Rathaus.

Fünf Karlsruher Stadträte pochen auf mehr Geld

Die fünf Stadträte hatten sich gegen die von der Stadtverwaltung anberaumten Kürzungen beim Klimaschutzkonzept gewandt. Dabei ging es um Summen von 736.000 und 688.000 Euro. Außerdem wollte die Linksfraktion in ihrem Antrag die Reduzierung der vorgesehenen Geldmittel für das Klimaschutzkonzept auf 13.300 Euro für das kommende Jahr und auf 12.600 Euro für 2025 zurückgenommen wissen. Nötig seien für beide Jahre jeweils 18.000 Euro.

Mehr noch: Erforderlich sei eine Erhöhung der im Doppelhaushalt für das Klimaschutzkonzept veranschlagten Summen von 14,55 und 14,66 Millionen Euro auf jeweils 20 Millionen Euro, so die Fraktion. Die dort unter dem Stichwort „Klima-Projekte“ veranschlagten 12,3 und 11,6 Millionen Euro wünschte man sich auf 23,5 Millionen Euro. Die entsprechende Summe müsse auch in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet sein, betonte die Linke.

Den hitzigen Sommermonaten in Karlsruhe zum Trotz

Aus all dem wird nun nichts – obschon auch Karlsruhe in seiner geografischen Lage am Oberrhein mit traditionell heißen und trockenen Sommern absehbar vom Klimawandel stark getroffen wird.

Das einst vom Gemeinderat verabschiedete Klimaschutzkonzept 2030 sah einen Bedarf von jährlichen Zusatzausgaben in Höhe von 43,5 Millionen Euro vor. Damit sollte Karlsruhe bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.

Weniger Geld und Personalstellen sind nach Ansicht von Kritikern einer Kürzung in diesem Bereich der Grund dafür, dass die Stadt das Klassenziel beim Klimaschutz absehbar nicht erreicht. Bereits bei der Verabschiedung des Klimaschutzkonzepts hatte es warnende Stimmen gegeben: Angesichts der dynamisch fortschreitenden Klimaveränderung müsse Karlsruhe eigentlich schon bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden.

Dass nun noch nicht einmal genug Finanzkraft bereitstehe, um ein gestrecktes Klimaschutzkonzept zu verwirklichen, sei ein „fatales Signal“, findet die Linksfraktion.