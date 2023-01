Wagner in Stuttgart

Karlsruher Professorin Christiane Libor überzeugt in „Götterdämmerung“ als Brünnhilde

Wo die Inszenierung an der Stuttgarter Oper stellenweise schwächelt, springen die Sängerinnen und Sänger in die Bresche. Eine dramatische Vorstellung bietet vor allem die eminente Wagnersängerin Christiane Libor, die an der Karlsruher Musikhochschule lehrt.