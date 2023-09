Immer mehr junge Flüchtlinge kommen allein in Karlsruhe an – jetzt fängt sie ein neues Konzept auf. Doch es stößt an Grenzen, die überraschend sind.

Wo eine Zimmertür aufschwingt, ist der schmale Flur kurz blockiert. Ein Raum ist Wohnzimmer, ein weiterer Esszimmer. Ein Balkon bietet schöne zusätzliche Sitzplätze mit Tisch. Zweimal 17 Jugendliche wohnen in den beiden obersten, umgebauten Stockwerken des MC Hotels in der Ebertstraße. Ein Dutzend Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich von 6 bis 22 Uhr um die zwei Gruppen.

Pädagogik und Erziehungshilfe, beides ist dort intensiv vonnöten. Brutal aus der Kindheit vertrieben sind diese männlichen Jugendlichen. Jeder hat Schreckliches erlebt. Noch nicht endgültig angekommen sind die jungen Menschen, aber in Sicherheit nach selten weniger als zwei Jahren auf der Flucht. Sie kommen aus allen Krisenregionen der Welt: aus Afghanistan, Syrien, aus afrikanischen Ländern, jetzt auch aus der Ukraine.

Wir kommen an Grenzen. Zurzeit sind wir ausgebucht. Jonas Nees

Leiter Jugendhilfe und Soziale Dienste der Stadt Karlsruhe

Unbegleitet und minderjährig: Diese Flüchtlinge sind besonders schutzbedürftig. In Karlsruhe kommen, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, immer mehr von ihnen an.

Verantwortliche schlagen Alarm

Karlsruhe ist seit 1990, als die Landeserstaufnahmestelle eingerichtet wurde, ein Barometer für Fluchtbewegungen. Jetzt schlagen Verantwortliche der Stadt und beteiligter Träger Alarm. „Wir kommen an Grenzen“, sagt der Leiter des städtischen Fachbereichs Jugendhilfe und Soziale Dienste, Jonas Nees. „Zurzeit sind wir ausgebucht.“

Im vergangenen Jahr waren rund 320 Flüchtlinge im Jugend- und Kindesalter, nur 25 davon weiblich, vorübergehend in Obhut. Das war laut Stadt schon eine deutliche Steigerung. Von Januar bis Juni 2023 nahm Karlsruhe nun aber 40 Prozent mehr in Obhut als im ersten Halbjahr 2022. Nees errechnet, dass die Zahl minderjähriger Flüchtlinge ohne Begleitung bis Jahresende auf 450 steigen kann.

Wären die 34 Betten in der Ebertstraße in einem idealen zeitlichen Takt zu vergeben, könnten Nees und sein Team dort 350 männliche Jugendliche je fünf Wochen lang betreuen und beherbergen. Doch dazu müsste jede Anschlussunterbringung flott klappen. Das ist nicht der Fall.

Fluchtbewegungen sind weder prognostizierbar noch planbar. Jonas Nees

Leiter Jugendhilfe und Soziale Dienste

Hier Zahnschmerzen, da nicht verheilte Schussverletzungen – auch das wirft Planungen über den Haufen. Und natürlich erreichen die jungen Flüchtlinge Karlsruhe nicht gleichmäßig über die Monate verteilt. „Fluchtbewegungen“, sagt Nees, „sind weder prognostizierbar noch planbar.“

Seit Juni operiert Karlsruhe wieder mit Gruppen, nach ersten Erfahrungen mit einer vergleichbaren Betreuung im Mühlburger Griesbach-Haus in einer früheren Phase starken Zustroms. Die Stadt hat sich dafür ausnahmsweise genehmigen lassen, dass es zwischen 22 und 6 Uhr in den beiden Stockwerken des MC Hotels nur eine pädagogische Rufbereitschaft gibt. Vor Ort in diesen Nachtstunden ist nur Personal eines Sicherheitsdienstes.

Es fehlt an Betreuern wie noch nie

Fachkräfte zu finden und zu binden, die 365 Dienst-Tage im Jahr abdecken, im Schichtdienst arbeiten, Feiertage eingeschlossen: Das ist so schwierig geworden wie nie, sagen die Verantwortlichen. In der neuen Adresse an der Kreuzung von Karl- und Ebertstraße sind zwei Karlsruher Träger tätig: das Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (Zefie) und das Institut für transkulturelle Lösungen (ITL).

Der ITL-Geschäftsführer Atila Erginos setzt auf Quereinsteiger. Mit zwei Jahren pädagogischer Erfahrung und einem Jahr Vorbereitung auf die Prüfung gewinne das Institut rund 25 neue Heimerzieherinnen und -erzieher pro Jahr, berichtet Erginos. ITL betreut im Landkreis Karlsruhe auch dauerhaft jugendliche alleinstehende Flüchtlinge. Zefie stellte 2015 und 2016 die Betreuer im Griesbach-Haus.

Manche Jugendlichen kannten bisher keine Elektrizität

Das neue Schuljahr bringt den Ankömmlingen mit ihren harten Erfahrungen ab jetzt mehr Rhythmus. Die Spanne bei der Vorbildung ist enorm. Nees hat schon Jugendliche getroffen, die bisher keine Elektrizität kannten. Einige gehen in Karlsruhe auch zum allerersten Mal überhaupt zur Schule. Im konkreten Fall ist es die nur ein paar Fußminuten entfernte Elisabeth-Selbert-Schule.

Jonas Nees sieht in diesen Schutzbefohlenen viel Potenzial, dem gravierenden Fachkräftemangel gerade in wichtigen Bereichen zu begegnen. „Die allermeisten wollen sich hier eine Zukunft aufbauen“, sagt er. „Wo das misslingt, ist es zum Teil hausgemacht.“ Nees plädiert für ein förderliches Willkommenssystem, das unabhängig ist von der individuellen Herkunft. „Im Handwerk, in der Pflege, in Erziehungsberufen“, sagt der Sozialfachmann, „sehen wir, wie sich diese jungen Menschen unglaublich positiv entwickeln, trotz des erlebten Leids.“