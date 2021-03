In den beiden Karlsruher Impfzentren wurde am Wochenende zum ersten Mal der Impfstoff von Astrazeneca verimpft. Über 3.000 Dosen wurden gespritzt. Zu Problemen bei der Terminvergabe wie zuletzt für die Biontech-Vakzine kam es nicht.

Allerhöchste Zeit sei es, sagt der Polizeibeamte, der seinen Namen aus beruflichen Gründen nicht nennen möchte und gerade aus dem kommunalen Impfzentrum in der Schwarzwaldhalle kommt. Schließlich seien er und seine Kollegen trotz Pandemie täglich draußen im Einsatz. Eben hat er eine Dosis der Astrazeneca-Vakzine bekommen, die am Wochenende zum ersten Mal in Karlsruhe gespritzt und laut aktueller Impfverordnung nur für Menschen unter 65 Jahren aus der priorisierten Gruppe zwei genutzt wird.

Für die Polizei haben die Organisatoren am Sonntag einige Termine geblockt. Es kommen aber auch andere zum Zug, beispielsweise Lehrer und Erzieher.

Erste Lieferung ging direkt an die Krankenhäuser