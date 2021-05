Keine Testpflicht beim Shoppen

Karlsruher Einkaufsmeile im Umbruch: Die große Neueröffnung inmitten des Ladensterbens

Einkaufen und Bummeln ist in der Karlsruher City jetzt wieder einfacher möglich. In der Einkaufsmeile geht derweil das Ladensterben weiter. Es stehen aber auch Neueröffnungen an.