Karlsruher Jakobus-Theater bringt in England einen Edgar-Wallace-Krimi auf die Bühne

Wem Edgar Wallace sofort ein Begriff ist, der ist wohl eher in Deutschland als in Großbritannien aufgewachsen. Das klingt paradox, ist aber kein Scherz. Der englische Schriftsteller und Filmregisseur ist in seinem Heimatland bei weitem nicht so geläufig wie hierzulande.

So beschreibt Carsten Thein, künstlerischer Leiter des Karlsruher Jakobus-Theaters, seine Eindrücke beim aktuellen Gastspiel in Karlsruhes englischer Partnerstadt Nottingham. Mit dem dortigen Lace Market Theatre pflegen das Jakobus-Theater und Die Käuze aus Karlsruhe seit 1982 eine enge Freundschaft mit wechselseitigen Gastspielen.

Zuletzt plante das englische Ensemble, 2020 in Karlsruhe aufzutreten – die Pandemie machte hier einen Strich durch die Rechnung. „Nun, nach zwei Jahren Pause, war die Planung umso aufregender“, berichtet Thein. Zum 40-jährigen Bestehen der Freundschaft wollte das Jakobus-Theater trotz aller Ungewissheiten unbedingt wieder in Nottingham auf der Bühne stehen. Die Käuze wollten hierfür wegen der Corona-Situation noch abwarten.

Die Planung habe sich zwar sehr ungewiss gestaltet, erklärt Thein. Hohe Inzidenzen während der Probephasen, geänderte Reiserouten und Umbuchungen hätten das Ensemble aber nicht aufgehalten. „Als wir dann am Sonntag englischen Boden betreten haben, wussten wir: Jetzt geht es wirklich los“, so Thein.

Vor Ort stellte das Ensemble schnell einige Unterschiede im Stimmungsbild fest: Während in Deutschland erst seit kurzem die Masken fallen, werde man in Großbritannien inzwischen wie ein Alien angeschaut, wenn man eine Maske zur eigenen Sicherheit trage, berichtet Thein. Auch das Händeschütteln sei dort wieder normal geworden. Daran müssten sich die Schauspieler erst gewöhnen, die Maske behalte man doch lieber noch auf oder zumindest für alle Fälle in der Hosentasche.

Edgar Wallace Filme sind in Großbritannien kaum bekannt

Das Stück „Die Tür mit den sieben Schlössern“ von Edgar Wallace hatte erst vergangene Woche in Karlsruhe Premiere. Wie viele Romane von Edgar Wallace ist dieser Krimi im deutschen Raum vor allem bekannt durch die erfolgreichen Verfilmungen aus den 1960er Jahren, die in Großbritannien hingegen kaum jemand kennt. „Was wir für typisch englisch halten, ist tatsächlich nur in Deutschland Kult“, erklärt Thein.

Nach der ersten Aufführung am Montag sei er mit einem älteren Besucher aus Nottingham ins Gespräch gekommen: „Der sagte über Edgar Wallace: ,Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich musste erst mal googeln, wer das ist.’“

Die Sprachbarriere scheint das Theatervergnügen nicht zu schmälern. Auch wenn manche der Zuschauenden eher wenig von den deutschen Dialogen verstünden, kämen sie regelmäßig zu den Gastspielen. Ohnehin passe sich das Ensemble im Sprechtempo an und verzichte auch auf Dialekte. Zur Orientierung habe man zudem die Einleitung und einen für die Handlung wichtigen Brief auf Englisch übersetzt.

Eine weitere Besonderheit: Auch wenn sich das Theaterstück am Roman und nicht am Film von 1962 orientiert, wollte man die typische Atmosphäre eines Schwarzweiß-Films vermitteln. Diese Idee fließt nicht nur in die Gestaltung des Bühnenbildes ein. Auch die Darsteller bepinseln sich vor jeder Aufführung mit grauer Farbe. Damit die Schminke hält, wird mit Fixierspray gearbeitet. Am Ende jeder Vorführung geht das nur schlecht wieder runter, berichtet Thein.

Mit grauen Farbresten an den Händen und im Gesicht muss das Ensemble vorerst bis Juni klarkommen: Bis dahin wird das Stück auch in Karlsruhe noch zu sehen sein.