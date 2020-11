Transgender Day of Remembrance

Karlsruher Jugendzentrum organisiert Gedenkmarsch für Opfer transphober Gewalt

In jedem Jahr gedenkt die Welt am 20. November den Opfern von transphober Gewalt. Das queere Jugendzentrum „LA ViE“ organisiert am Freitag einen stillen Gedenkspaziergang durch die Karlsruher Innenstadt.